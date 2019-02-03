Instagram'da Rekor Kıran Yumurtaya Sponsor Çıktı!

2019’un ilk günlerinde açılan world_record_egg isimli hesap tarafından paylaşılan beyaz zemin önünde sade yumurta fotoğrafı, beğeni rekoru kırmak için Instagram üzerinde bir çılgınlığa dönüşmüştü. 4 Ocak itibarıyla Jenner’ın paylaşımını geçen yumurta, 16 Ocak’ta 44 milyon beğeniye kadar çıkmıştı.

Şimdilerde 52 milyon beğeniye sahip olan yumurtanın artık bir sponsoru olduğu ortaya çıktı. world_record_egg isimli doğrulanmış hesaptan atılan çatlak yumurta görselinde "Bekleyiş bitti. Super Bowl’dan sonra pazar günü açıklanacak. Önce onu izleyin, sadece @hulu'da." şeklinde bir açıklamaya yer verildi.

Paylaşılan görselde etiketlenen @hulu isimli hesabın 30 saniyelik bir reklam kampanyası için yumurtaya sponsor olduğu konuşulmakta. Yumurtanın 9.9 milyon takipçisi olduğunu belirten yabancı kaynaklar sponsorluğun pazar günü kesinlikle açıklanacağına inanmaktalar. Çatlayan isimsiz yumurtanın içinden bir markanın çıkacağı konuşulmakta.

Hulu dün gece yarısı attığı tweetinde yumurta emojine ve #EggGang etiketine yer vermişti. Hulu'nun yumurtaya reklam kampanyası için büyük paralar döktüğü söylenmekte. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Sizler yumurta hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yumurtanın içinden ne çıkar? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyoruz!

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