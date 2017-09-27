Instagram Gönderilerine Kimin Yorum Yapacağına Artık Siz Karar Vereceksiniz

Popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram, yeni yorum denetimi özelliğini duyurdu. Gönderilen fotoğraflara kimin yorum yapacağına kullanıcıların karar vereceği yeni özellik, insanları trollerden korumayı amaçlıyor.

Facebook'a ait sosyal medya platformu Instagram, yeni yorum denetimi özelliği ile pek çok kullanıcıyı mutlu edecek gibi görünüyor. Herkese açık bir hesabınız varsa ve herkesin fotoğraflarınıza yorum atmasını istemiyorsanız yeni yorum denetimi size çok yardımcı olabilir. Bu özelliğin en güzel tarafı ise, sadece belirli hesapların yorum yapmasını da engelleyebiliyor olmanız. Kısacası her şeyin sizin kontrolünüzde olduğu bir sistem getirildi. Ayrıca, daha önce sadece İngilizce olarak mevcut olan bu denetim mekanizması, bugün itibarıyla Arapça, Fransızca, Almanca ve Portekizce dillerine de açılmış oldu.

Bunun yanında şirket, intihar vakalarını önlemek için kullandığı algoritmayı kendi canlı yayın özelliğine de entegre etti. Konuyla ilgili açıklama yapan şirket, "Canlı yayında desteğe ihtiyacı olan birini görürseniz, bunu anonim olarak bize bildirebilirsiniz" dedi.