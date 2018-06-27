Instagram Görüntülü Konuşma Özelliği Çıktı!

Mayıs ayında yaptığı resmi açıklamayla görüntülü konuşma özelliğini tanıtan Instagram, bugün itibarıyla görüntülü konuşma özelliğinin kullanıcıların beğenisine sunulduğunu söyledi.

Yayın hayatına fotoğraf paylaşma platformu olarak başlayan sonrasında kısa süreli videoların yayınlanmasına izin veren Instagram, Snapchat ile yarışmaya başlamasının ardından bambaşka bir sosyal medya mecrasına haline gelmişti. Yaşadığı değişimi farklı özelliklerle perçinlemek isteyen Instagram, mayıs ayında yaptığı duyuruyla birlikte görüntülü ve sesli konuşma özelliğinin yakın zaman sonra devreye gireceğini belirtmişti. Bugün yayınlanan güncellemeyle görüntülü konuşma Instagram Direct yani mesaj bölümünün içerisinde kendini gösterdi. Dört kişiye kadar destek veren görüntülü konuşmanın yanı sıra Keşfet bölümünde de bazı değişiklikler yapıldı.

Instagram’ın çokça kullanılan ve zaman geçirilen bölümü keşfet için değişiklik yapan geliştiriciler, sayfanın üzerine ekledikleri çeşitli ikonlarla birlikte önemli bir değişikliği platforma yerleştirdiler. İkonlarla birlikte kullanıcıların istedikleri başlık altındaki gönderilere daha kolay ulaşabilecekleri belirtilirken, “sanat, spor, bilim” gibi farklı kategorilerden birini seçerek, keşfet kısmında görebileceğiniz içerikleri tamamen kişiselleştirebileceğiniz söylendi. Uygulamanın son halini denemek ve görüntülü konuşma özelliğini test etmek için hemen aşağıdaki indir tuşuna basabilirsiniz.