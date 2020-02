Instagram Hikayelere GIF ile Yanıt Müjdesi Geldi! İşte Yeni Özellik

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan ve Facebook'un çatısı altında hizmet veren Instagram'a yepyeni bir özellik geldi. Görünüşe göre, yeni gelen özellik kullanıcılar tarafından çok sevilecek.

Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Instagram, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile yeni özelliğini duyurdu. Yeni gelen özellik sayesinde hikayelere GIF ile yanıt verebileceksiniz. Yapılan açıklamada şu açıklamaya yer verildi: "Artık arkadaşlarınızın hikayelerine GIF ile cevap verebilirsiniz. Denemek için uygulamanızı güncelleyin."

PSA: You can now reply to your friends’ stories using @GIPHY GIFs! Update your app to try it.