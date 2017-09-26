Instagram'ın Günlük Aktif Kullanıcı Sayısı 500 Milyonu Geçti

Popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram büyümesine hızlı bir ivmeyle devam ediyor. Geçtiğimiz ayda açıkladığı rakamların ardından tam bir ay içinde 100 milyon yeni kullanıcı kazanan platform, günlük aktif kullanıcı sayısını da 500 milyona çıkardı.

Instagram, açıkladığı son rakamların ardından aylık kullanıcı sayısı olarak 800 milyona ulaşırken, günlük aktif kullanıcı sayısı olarakta 500 milyon barajını geçti. İlginçtir, sosyal ağ devasa kullanıcı sayısı olmasına rağmen büyüme rakamları olarak hiçbir yavaşlama belirtisi göstermiyor. Tam tersi Facebook'un da potansiyeliyle alanında rekorlar kırmaya devam ediyor.

Instagram bu istatistkerin yanında başka bilgiler de paylaştı. Platformun açıklamasına göre, şuanda 2 milyon reklamveren bulunuyor. Bu reklamverenlerin büyük bir kısmını ise küçük işletmeler oluşturuyor. Diğer yandan, Instagram üzerinde video izleyen kullanıcı sayısının yüzde 80 arttığı da belirtiliyor. Bunun nedeni de kullanıcıların dört kat fazla video üretmesi olarak gösteriliyor.

Açıklanan rakamlar Instagram'a yatırım yapan herkesi memnun etmiş görünüyor. Gelecek aylarda bu ivme nasıl bir seyir izleyecek hep beraber göreceğiz.