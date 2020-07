iOS 14 Özelliği, Instagram'ın Kameraya İzinsiz Eriştiğini Ortaya Çıkardı

iOS 14'te bulunan özellik, gizliliği ihlal eden uygulamaları tespit etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay iOS 14'te yer alan özellik sayesinde aralarında TikTok, AccuWeather ve AliExpress'in de yer aldığı 50'den fazla uygulamanın gizliliği ihlal ettiği ortaya çıkmıştı. iOS 14 özelliği bu kez Instagram'ın kameraya izin eriştiğini ortaya çıkardı.

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan fotoğraf tabanlı sosyal medya platformu Instagram'ın fotoğraf veya video çekilmediğinde bile kameraya izinsiz olarak eriştiği belirtildi. Instagram'ın kameraya izinsiz olarak eriştiğini fark eden KevDoy kullanıcı ismine sahip olan Twitter kullanıcısı, vakit kaybetmeden durumu görseller ile Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan görsellerde Instagram üzerinden fotoğraf veya video çekilmediğinde bile kontrol panelinde Instagram'ın kamerayı kullandığı görülüyor. Söz konusu durumun fark edilmesi üzerine kullanıcılar, popüler sosyal medya platformu Instagram'a tepki gösterdi.

Instagram sözcüsü The Verge'e konu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Instagram sözcüsü, söz konusu durumun Instagram'da yer alan bir hatadan kaynaklandığını ve bu sorunu düzeltmek için çalışmalara başladıklarını belirtti. Instagram sözcüsü tarafından The Verge'e yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Casually browsing Instagram when suddenly the new iOS 14 camera/microphone indicator comes on. Then control panel ratted out the app behind it. This is going to change things. #iOS14 pic.twitter.com/EnTIRsqq3R