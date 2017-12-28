Instagram, Önerilen İçerikleri Ana Akışa Alıyor

Facebook’tan sonra en çok kullanılan sosyal ağlardan Instagram, Recommended for You özelliğini kullanıma açıyor. Etiketleri takip etme özeliğinin ardından yorum sistemini değiştiren Instagram, şimdi de takip etmediğiniz kullanıcılardan gelen paylaşımları ana akışınızda gösterecek.

Dünya genelinde aktif 1 milyara yakın kullanıcısı olan Instagram, hem iOS hem de Android platformunda sürekli güncelleme alıyor. Hata düzeltmelerinden ziyade yeni özellikler sunan güncellemeleri takip etmek oldukça güç. Geçtiğimiz haftalarda kullanıcıların oluşturduğu hashtag (etiket) takip etme seçeneğini görmüş, birkaç gün öncesinde de yorum yapmayı pratik hale getiren yeni özelliğini kullanıma açmıştı.

Yeni güncellemeyle ana akışa “Sizin İçin Önerilenler” (Recommended for You) bölümü eklenecek. Takip etmediğiniz hesaplardan gelen, beğenebileceğiniz gönderiler (takip ettiğiniz kullanıcılara göre) ana akışınızda gösterilecek. Bu bölümün düzenli olarak takip ettiğiniz hesap ve etiketlerden gelen gönderilerden farklı görüneceği, tek seferde en fazla beş gönderi gösterileceği söyleniyor.

Instagram, uzun süredir Keşfet sekmesi altında önerilenler içeriğini gösteriyor ancak artık bu öneriler ana akışınızda karşınıza çıkacak. Önerilen gönderileri kalıcı olarak kapatmanın bir yolu yok.