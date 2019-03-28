Instagram, Videoları İleri Sarma Özelliğini Test Ediyor!

Sızıntı uzmanı @wongmjane’e göre Instagram, videoları ileri sarmaya imkan veren yeni bir özelliği test ediyor gibi görünüyor.

Popüler sosyal medya platformunda genellikle fotoğraf paylaşımları ve kısa video (bir dakikaya kadar) paylaşımları yapılıyor. Ancak kullanıcıların, platformdaki video izleme deneyiminden tam olarak memnun olduğu söylenemez.

Şu anki durumda Instagram akışınız boyunca gezinirken videolar otomatik olarak oynatılmaya başlıyor ve eğer sayfayı kaydırarak başka ekrana gidip tekrar videoya gelirseniz video en baştan başlatılıyor. Instagram’ın şu sıralar test ettiği iddia edilen yeni özellikte ise, aynı YouTube videolarında olduğu gibi oynatma çubuğu sayesinde videoların ileri ya da geri sarılması mümkün olacak.

Instagram is testing video seekbar pic.twitter.com/gyIZZhrh2y — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 27 Mart 2019

Instagram’daki bu yeni özellikle, IGTV’deki gibi videoların sihirli bir şekilde ileri alınması söz konusu olmayacak. Ancak videoların başlangıcındaki tanıtımları atlamak isteyenler ya da sürekli aynı videoyu en baştan izlemek zorunda kalmak istemeyenler için oldukça faydalı olacak. Günümüzde Instagram, Facebook, Twitter ve Snapchat gibi sosyal medya uygulamalarını devamlı olarak kullanan kullanıcıların, uygulamaları daha verimli kullanmak istemesi son derece doğal.

Instagram bu yeni özelliğin yanı sıra, uygulama içerisinden hızlı bir şekilde satın alımlar yapılabilmesini sağlayan Checkout adlı bir özellik ve paylaşımların birden fazla hesaba gönderilebilmesini sağlayan bir başka özellik üzerinde de çalışıyor. Ayrıca kullanıcılar, son yedi gün içerisindeki ortalama kullanımlarını, 'Hesap' sayfalarındaki 'Etkinlik' bölümüne giderek görebilirler. Bu daha çok YouTube'un 'İzleme Süresi' istatistiklerine benziyor.

Elbette bu tarz sosyal medya uygulamaları, kullanıcılarının platformda mümkün olduğunca çok vakit geçirmesini ister. Dolayısıyla şirketler buna katkı sağlayacak her tür yeniliğe ya da sınırlamaya sıcak bakacaktır.