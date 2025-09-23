Intel Monsters Reloaded 2025 Başlıyor! Detaylar Belli Oldu

Monster Bilgisayar ve Intel iş birliğiyle düzenlenen 6. Intel Monsters Reloaded espor turnuvası için heyecan yeniden başlıyor. Bu senenin ana sponsorları arasında yenilikçi bellek ve depolama çözümlerinde lider konumunda Micron Technology'nin Crucial markası da bulunuyor.

Türkiye, Almanya (DACH), Birleşik Krallık ve Avrupa genelinden oyuncuları bir araya getirecek uluslararası turnuva, bu yıl da VALORANT ve Counter-Strike 2 (CS2) mücadeleleriyle oyun dünyasının nabzını tutacak. Başvurular, monsternotebook.com.tr üzerinden yapılabiliyor.

Bu yıl Intel Monsters Reloaded 2025 kapsamında oyuncuları toplam 50 bin dolar değerinde dev ödül havuzu bekliyor. VALORANT turnuvası için ayrılan 40 bin dolarlık ödül, rekabetin seviyesini bir üst noktaya taşırken; Counter-Strike 2 tarafında ise 10 bin dolarlık ödül havuzu en iyi takımların kıyasıya mücadelesine sahne olacak.

E-sporun Dev Takımları Sahneye Çıkıyor

VALORANT heyecanı, 2 Ekim 2025 tarihinde başlayacak "Türkiye Açık Elemeleri" ile sahne alıyor. Turnuva yapısı, dört Türkiye açık elemesi ve iki EMEA açık elemesi olmak üzere toplam altı aşamalı karşılaşmalarla şekillenecek. Bu zorlu elemelerden başarıyla çıkan takımlar, Türkiye ve Avrupa liglerinden takımların davetli olarak yer aldığı kapalı elemelerde yarışacak.Bu karşılaşmaların ardından başarılı olan takımlar bir sonraki aşama olan ana etkinlik aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

VALORANT ana etkinliğinin playoff karşılaşmaları ve EMEA ana etkinliği büyük finalleri canlı yayınlarla tüm dünyaya ulaştırılacak. Bu yılın en dikkat çekici yeniliği ise Avrupa'nın önde gelen bazı takımlarının yarı final aşamasına özel davetle katılacak olması.

Büyük finale uzanan bu heyecan dolu yolculuk, 22–23 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul'daki ESA Espor Arena'da gerçekleşecek olan fiziksel yarı finaller ve final karşılaşmalarıyla zirveye taşınacak. Tüm bu mücadeleler Twitch ve YouTube üzerinden canlı yayınlanacak, toplam 40 bin dolarlık ödül havuzu ise bu rekabeti daha da anlamlı kılacak.

Mücadeleler Online Olarak Yayınlanacak

Counter-Strike 2 turnuvası tamamen online formatta gerçekleşecek ve Türkiye, Birleşik Krallık ile Almanya & DACH bölgelerinde düzenlenecek üç ayrı açık elemeyle başlayacak. Birleşik Krallık ve DACH elemelerinden çıkan 4 takım Ana Etkinlik aşamasına yükselirken, Türkiye Elemesinden çıkan 4 takım, 4 davetli e-spor takımı ile beraber Kapalı Eleme aşamasında mücadele edecek.

Türkiye Kapalı Elemesi'nden başarıyla yükselen 4 takım ile UK ve DACH bölgesel elemelerinden yükselen 4 takım, 8 takımlı Ana Etkinlik Aşamasında mücadele edecek. Büyük final ise yine online ortamda gerçekleşecek ve tüm heyecan, canlı yayınlarla dünya genelindeki izleyicilere birlikte takip edilecek. 10 bin dolarlık ödül havuzu ise CS2 takımlarının kıyasıya rekabetine ayrı bir anlam katacak.