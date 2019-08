iOS 12.4 Güncellemesini Yükleyenler Hack Tehlikesiyle Karşı Karşıya!

Yakın zaman önce iPhone kullanıcılarına sunulan iOS 12.4 güncellemesinde önemli bir güvenlik açığı keşfedildi. Eğer söz konusu güncellemeyi telefonunuza yüklediyseniz, bu haberimizi dikkatlice okumanızda fayda var.

iOS, yıllardır en güvenilen yazılımlardan bir tanesi olmasına rağmen, dönem dönem kullanıcıların verilerini riske atabilecek bazı güvenlik açıklarıyla gündeme geliyor. Onlardan bir tanesi, iOS 12.4 güncellemesinde kendini gösterdi.

Daha önce bir Google araştırmacısı tarafından iOS 12.3 sürümünde tespit edilen güvenlik açığı, Apple’ın geçtiğimiz haftalarda yayınladığı iOS 12.4 güncellemesinde yeniden ortaya çıktı. Keşfedilen hata, hacker’ların Apple’ın güvenlik mekanizmasını geçerek, iPhone’larda depolanan verilere erişmelerine olanak sağlıyor.

Ayrıca iOS 12.4 güncellemesi jailbreak işlemine de imkan veriyor. Jailbreak, iPhone kullanıcılarına tasarım ve işlevsellik anlamında bazı özgürlükler sunsa da, hiçbir güvenlik katmanına sahip olmadığı için büyük bir risk barındırıyor.

Kısacası, Apple’ın yayınlayacağı yeni iOS güncellemesine kadar 12.4 sürümüne geçmemenizde fayda var. Zira hassas verilerinizi kötü niyetli kişilerin eline kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Her şeye rağmen iOS 12.4 sürümüne geçmeyi düşünüyorsunuz, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

iOS 12.4 İndir

iOS 12.4 güncellemesi, iPhone 5S, iPhone SE, iPhone 6 / 6 Plus, iPhone 6s / 6s Plus, iPhone 7 / 7 Plus, iPhone 8 / 8 Plus, iPhone X, iPhone Xr, iPhone Xs / Xs Max ile iPad Air ve sonraki sürümler ve iPod Touch 6. nesil cihazlar için indirilmeye sunulmuştu.

Eğer yukardaki cihazlardan bir tanesine sahipseniz, iOS 12.4 güncellemesini cihazınızın üzerinden Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsü yardımıyla ya da iTunes üzerinden güncellemeler bölümüne giriş yaparak indirme işlemini tamamladıktan sonra yükleyebilirsiniz.