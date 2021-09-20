iOS 15 Türkiye Çıkış Saati Belli Oldu

Apple tarafından WWDC 2021 sırasında tanıtılan ve kullanıcılara pek çok yenilik vaat eden iOS 15, 20 Eylül itibarıyla yayınlanmaya başlıyor. iOS 15 Türkiye çıkış saati ise sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Sızıntıya göre bu akşam saatlerinde yeni sürüm telefonlarda olacak.

iOS 15 Türkiye Çıkış Saati

Apple'ın geçmiş tecrübelerine göz attığımızda, işletim sisteminin yeni sürümleri için 10:00 (PT) dilimini tercih ettiğini görüyoruz. Bu durumda iOS 15, iPadOS 15 ve watchOS 8 için en olası takvimin 20 Eylül 2021 20:00 (TSİ) olduğunu söyleyebiliriz.

Honolulu, Hawaii — 7:00 HAST

Anchorage, Alaska — 9:00 AKDT

Cupertino, California — 10:00 PDT

Phoenix, Arizona — 10:00 MST

Vancouver, Kanada — 10:00 PDT

Denver, Colorado — 11:00 MDT

Dallas, Texas — 12:00 CDT

New York, New York — 13:00 EDT

Toronto, Kanada — 13:00 EDT

Halifax, Kanada — 14:00 ADT

Rio de Janeiro, Brazilya — 14:00 BRT

London, Birleşik Krallık — 14:00 BST

Berlin, Almanya— 19:00 CEST

Paris, Fransa — 19:00 CEST

Cape Town, Güney Afrika — 19:00 SAST

Moskova, Rusya — 20:00 MSK

Helsinki, Finlandiya — 20:00 EEST

Istanbul, Türkiye— 20:00 TSİ

Dubai, BAE — 21:00 GST

Delhi, Hindistan — 22:30 IST

Jakarta, Endonezya — 00:00 WIB 21 Eylül

Shanghai, Çin — 1:00 CST 21 Eylül

Singapur — 1:00 SGT 21 Eylül

Perth, Avustralya — 1:00 AWST 21 Eylül

Hong Kong — 1:00 HKT 21 Eylül

Seoul, Güney Kore — 2:00 KST 21 Eylül

Tokyo, Japonya— 2:00 JST 21 Eylül

Adelaide, Avustralya — 2:30 ACST 21 Eylül

Sydney, Avustralya — 3:00 AEST 21 Eylül

Auckland, Yeni Zelanda — 5:00 NZST 21 Eylül

iOS 15 Alacak Modeller

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone SE 2020

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone SE

Apple, iOS 13 güncellemesi alan tüm cihazların iOS 14 güncellemesini alacağını duyurmuştu. Şimdi ise, iOS 14 alan tüm cihazlar iOS 15 sürümüne yüksetilebilecek. Yani iPhone SE, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus dahil olmak üzere iOS 14 kullanan tüm iPhone modellerini, iOS 15 sürümüne yükseltebileceksiniz.

iOS 15, geçtiğimiz sene yayınlanan iOS 14 sürümünün çeşitli eksikliklerini tamamlayıcı bir işletim sistemi olarak karşımıza çıktı. Kullanıcılar, işletim sisteminin yeni sürümü ile birlikte gündelik deneyimlerini kolaylaştıracak çeşitli özelliklere sahip oldu.

Peki siz iOS 15 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iOS 15 kullanıcılar bazında güzel bir izlenim bırakmayı başarabildi mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin