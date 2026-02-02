iOS 26.3, Üst Düzey Gizlilik Sunan Bir Özellikle Geliyor

Yakında kullanıma sunulması beklenen iOS 26.3 güncellemesi ile birlikte gelecek önemli bir özellik ortaya çıktı. Bu özellik, tam konumunuzu gizlemenize yardımcı olarak daha üst düzey bir güvenlik elde etmenize olanak tanıyacak. Böylece daha gizlilik odaklı bir deneyim de elde edebileceksiniz.

iOS 26.3 Sayesinde Tam Konumunuz Öğrenilemeyecek

iOS 26.3 ile birlikte gelecek olan yeni gizlilik özelliği, operatörlerin artık tam adresiniz yerine sadece bulunduğunuz genel bölgeyi görmesini sağlayacak. Bir diğer deyişle baz istasyonu üzerinden konumunuz nokta atışı bir şekilde belirlenemeyecek. Bunun sinyal kalitesi ya da internet hızına herhangi bir etkisi olmayacak.

Bunun bazı istisnaları olabileceğini ayrıca belirtmek gerekiyor. Acil durumlarda konum yine tam olarak paylaşılmaya devam edilecek. Öte yandan sınırlama sadece mobil operatörün gördüğü verilere sınırlama getirecek. Google Haritalar ve benzeri uygulamalar, konum izniniz olduğu sürece tam yerinizi belirleyebilecek. Dolayısıyla bunun normal uygulamaların sahip olduğu konum izni ile karıştırılmaması gerekiyor.

Bu özellik yalnızca Apple'ın C1 ve C1X modemlerine sahip iPhone Air, iPhone 16e, M5 işlemcili iPad Pro'da çalışacak. iOS 26.3 yüklü olan bir cihazda hücresel ayarlardan tam konumu sınırlama seçeneği etkinleştirilerek kullanılabilecek ancak bu değişikliğin geçerli olabilmesi için cihazı yeniden başlatmak gerekecek.

Yeni özellik şu anda sadece belirli ülkelerdeki operatörleri kapsıyor. Bunların arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde hizmet veren Boost Mobile da dahil olmak üzere birçok operatör bulunuyor. İlerleyen süreçte daha da fazla ülkede geçerli hâle gelmesi bekleniyor. Bu arada şu anda beta programı kapsamında belirli kullanıcılarla test edilen iOS 26.3'ün önümüzdeki bir iki hafta içinde yayınlanması bekleniyor. Bu sürümle birlikte daha pek çok özellik kullanıcılara sunulacak.