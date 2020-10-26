iPhone 12 Pro ile İnsanların Boyunu Ölçebilirsiniz

iPhone 12 Pro ile boy ölçme fikri kulağa nasıl geliyor? iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'teki yeni LiDAR sensörü sayesinde artık bir kişinin gerçek boyunu anında ölçebilirsiniz. Hatta Apple, sandalyedeki bir kişinin oturma yüksekliğini bile ölçebileceğinizi iddia ediyor.

Son yıllarda Apple'ın iPhone'ları daha fazla artırılmış gerçeklik özelliği kazandıkça, kullanıcıların masa, dolap gibi nesnelerin boyutlarını ölçmesine olanak tanıyan Measure adlı bir uygulama popüler hale gelmişti. iPhone 12 Pro serisine LiDAR tarayıcının yerleştirilmesiyle birlikte, artık bu uygulama bir kişinin boyunu ölçme fırsatı sunuyor.

iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max ile boy ölçmek için Measure uygulamasını başlatmanız yeterli olacak. Apple'ın en yeni modelleri, bir kişinin boyunu, ayağından başına kadar otomatik olarak belirleyebiliyor ve bunu Measure uygulamasında hızlı bir şekilde gösterebiliyor. Ayrıca isterseniz bu görüntüyü daha sonra kullanmak adına kaydedilebilir, arkadaşlarınız veya ailenizle paylaşabilirsiniz.

iPhone 12 Pro ile boy ölçmek: Nedir bu LiDAR teknolojisi?

Aslında Apple, LiDAR sensörünü iPad Pro 2020'nin yanı sıra AR teknolojisiyle çalışan iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max cihazlarında da sunarak kullanıcıları şaşırtmayı başardı. Hatta bazı raporlar, iPhone 12 modellerinde bulunan sensörün, iPad'dekine kıyasla daha gelişmiş olduğunu öne sürüyor. Apple ise kullanılabilirliğin daha kapsamlı olması adına LiDAR sensörünün kaynak yelpazesini genişletmeye çalışıyor.

LiDAR bulunan tüm Apple cihazlarında kullanılabilen bu özellik, halihazırda iPhone 12 Pro, 12 Pro Max ve iPad Pro 2020'de test edilebilir durumda.

iPhone 12 cihazlarıyla boy ölçme fikri size biraz basit geliyor olabilir ancak LiDAR teknolojisinin birkaç yıl içinde nereye gidebileceğinin güzel bir örneği. Yakın zamanda telefonunuzu ayağınıza doğrulttuğunuzda size en uygun ayakkabı önerilerini sunduğunu hayal edin, kulağa hiç de fena gelmiyor olmalı.

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde yer alan Measure uygulamasındaki otomatik olarak görünen kılavuz çizgileri yardımıyla mobilyaların, tezgahların ve diğer nesnelerin yüksekliğini veya diğer kenarlarının boyutlarını da kolayca ölçebilirsiniz. Measure'daki cetvel çizgileri ile ölçümlerinizde daha fazla ayrıntı görebilirsiniz.