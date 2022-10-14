iPhone 14 Plus Türkiye Satışları Başladı
Son zamanlarda dünya genelinde satış beklentilerini karşılayamayan iPhone 14 Plus'ın Türkiye satışları bugün başladı. iPhone 14 Plus Türkiye fiyatları ne kadar?
iPhone 14 serisinin satışa çıkacak son modeli 14 Plus, şimdi Türkiye'de! Geçtiğimiz hafta ön sipariş süreci başlayan telefona, Apple ve diğer teknolojik ürün satış mağazalarından ulaşabilirsiniz.
Raflardaki yerini bugün itibariyle alan telefon modeli 34.999 TL'den başlayan fiyatları ile alıcılarla buluşuyor.
iPhone 14 Plus Türkiye Fiyatları Ne Kadar?
- 128 GB: 34.999 TL
- 256 GB: 37.599 TL
- 512 GB: 42.899 TL
5 farklı renk seçeneği ile satışa çıkan telefon modeli, üç farklı depolama kapasitesiyle satışta. Mavi, gere yarısı, mor, kırmızı ve yıldız ışığı renkleriyle dikkat çeken iPhone 14 Plus, kapasite seçeneğine göre fiyatlandırılıyor.
iPhone 14 Plus Satışları Apple'ın Beklentilerini Karşılayamıyor
iPhone 14 Pro serisi Apple için oldukça büyük bir başarı oldu. Bu telefonlar her zamankinden daha hızlı satılırken iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modelleri için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil.
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