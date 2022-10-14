iPhone 14 Plus Türkiye Satışları Başladı

TEKNOLOJİ

iPhone 14 Plus Satışları Apple'ın Beklentilerini Karşılayamıyor

iPhone 14 Pro serisi Apple için oldukça büyük bir başarı oldu. Bu telefonlar her zamankinden daha hızlı satılırken iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modelleri için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil.