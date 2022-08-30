iPhone 14 Serisi Ekranlarını Üreten Şirketler Netleşti: Samsung Zirvede

DSCC'den (Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları) Ross Young, Samsung Display'in iPhone'lar için panel sevkiyatına bir kez daha hâkim olduğunu bildirdi. Dâhili bilgilere göre Apple, iPhone 14 serisi için panellerin %82'sini Samsung'dan, %12'sini Koreli şirket LG Display'den ve diğer %6'sını Çinli BOE şirketinden tedarik etti.

Rapora göre iPhone 14 Pro Max birimleri yalnızca Samsung panellerinden oluşacak. Görünüşe göre LG, talebe yetişmek için mücadele ediyor ve "teknik zorluklar" yaşıyor ve Eylül ayından itibaren Apple'a ekran sağlamaya başlayacak.

iPhone Ekranlarının %82'sini Samsung Üretiyor

Öte yandan Çinli üretici BOE, büyük miktarlarda üretim yapabiliyor ancak Apple, alımlarını görünürde Pro olmadan sadece iPhone 14 serisiyle sınırladı. Samsung'un payı, tüm panellerin %83'ünü sağladığı iPhone 13 serisindeki paya benzer.

Young'dan gelen ayrıntılı rapor, ana fabrikalardan montaj fabrikalarına sevkiyatlar Haziran'da 1,8 milyon, Temmuz'da 5,35 milyon, Ağustos'ta 10 milyonun üzerinde ve Eylül'de 16,5 milyonun üzerinde. Bu, Apple'ın iPhone 14 satışlarının ilk üç ayında en az 34 milyon adet satmaya hazırlandığı anlamına geliyor.

Apple önümüzdeki hafta 7 Eylül'de bir etkinlik gerçekleştirecek ve bu etkinlikte iPhone 14 serisiyle birlikte A16 işlemci ve yeni akıllı saatleri görmeyi umuyoruz.