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  4. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye Fiyatı Açıklandı

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye Fiyatı Açıklandı

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk Mobil
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Bir süre önce e-ticaret sitelerinde ön siparişe açılan ve kesinleşmeyen fiyatlar ile listelenen iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, GSM operatörleri tarafından satışa sunuluyor. iPhone 8 Türkiye fiyatı ve iPhone 8 Plus Türkiye fiyatı bu sayede netlik kazandı.

Apple, geçtiğimiz ayın başında tanıttığı iPhone 8'de ve iPhone 8 Plus'ta kendi elleriyle geliştirdiği A11 Bionic işlemcileri kullanıyor. Bu sayede iPhone 8 Plus ve iPhone 8 daha yetenekli bir kameraya, daha yüksek işlem gücüne sahip oluyor. Tasarım anlamında da yenilikler mevcut, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus cam gövde ile birlikte gelecek. Ülkemizde kullanıcılar bu yeni telefonları 20 Ekim tarihinden itibaren satın alabilecekler. GSM operatörleri aracılığıyla vadeli olarak alınabilecek iPhone 8 ve  iPhone 8 Plus'ın Türkiye fiyatları şu şekilde listelenmekte:

- iPhone 8 64 GB - 4.149 TL

- iPhone 8 256 GB - 4.949 TL

- iPhone 8 Plus 64 GB - 4.699 TL

- iPhone 8 Plus 256 GB - 5.499 TL

Daha sonra satışa sunulacak iPhone X'in, belli e-ticaret sitelerinde ön siparişe açılmasına rağmen net fiyatı henüz belli değil. Tüketiciler, farklı tariflerden faydalanarak değişen aylık ödeme tutarlarıyla bu telefonları satın alabiliyorlar. Bu nedenle GSM operatörlerinin sunduğu tekliflere göz atmanızda fayda var.

Bir önceki nesil telefon olan iPhone 7'nin satış fiyatı 32 GB'lık model için 3.299 TL, 128 GB'lık model için 3.899 TL civarında. iPhone 8 ile kıyaslandığında arada ciddi bir fark olduğu söylenebilir. iPhone 7 Plus'ta da durum aynı, 32 GB model 3.999 TL, 128 GB model 4.599 TL satış fiyatına sahip.

Ülkemizdeki yüksek vergi oranları ve telefonlar için farklı vergi kalemlerinin mevcut olması nedeniyle iPhone 8 ve iPhone 8 Plus el yakıyor. Dolar kurunun da giderek yükseliyor oluşu bu telefonları satın almamızı neredeyse imkansız hale getiriyor.

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