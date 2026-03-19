iPhone'ları Dakikalar İçinde Soyup Soğana Çeviren Kötü Amaçlı Yazılım Tespit Edildi!

Mobil pazardaki genel algılardan biri de iOS'un Android'e kıyasla daha güvenli olması. Ancak bu durum tam olarak böyle değil. Zira iOS'ta da belirli aralıklarla çeşitli güvenlik sorunlarının ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bunun yeni bir örneği kısa süre önce ortaya çıktı. Google ve iVerify şirketleri tarafından yeni bir zararlı yazılım tespit edildi.

DarkSword Yazılımı Türkiye Dahil Dünya Genelindeki iPhone'ları Hedef Alıyor

DarkSword bugüne kadarki en zararlı yazılımlardan birisi. Araştırmacılara göre dünya genelindeki milyonlarca iPhone modeli tehdit altında. Hatta söz konusu yazılımın Türkiye, Suudi Arabistan, Malezya ve Ukrayna gibi ülkeleri de hedef aldığı belirtiliyor.

Yazılımın bulaşma yolları ise fazlasıyla şaşırtıcı. Klasik uygulamaların içine saklanan trojanların aksine söz konusu yazılımda kullanıcıların herhangi bir şeyi indirmesine gerek yok. Bunun yerine gerçekmiş gibi görünen sahte linkler ve halihazırda içerisine zararlı kod eklenmiş web siteleri gibi çeşitli yollarla telefonlara bulaşabiliyor.

Yazılım hedef telefona sızdıktan sonra oldukça akıllıca hareket ediyor. Vur-kaç yöntemini kullanarak kısa sürede hassas bilgileri ele geçiriyor ve ardından izlerini silip ortadan kayboluyor. Kısaca bunu evin penceresinin açık olduğunu fark eden ve dakikalar içinde soygunu gerçekleştirip iz bırakmadan ortadan kaybolan bir hırsıza benzetebiliriz.

DarkSword Kimleri ve Hangi Verileri Hedef Alıyor?

DarkSword, 2025'te kullanıma sunulan iOS 18.4 ile 18.6.2 sürümlerine sahip iPhone modellerini etkileyebiliyor. Yani hiç de eski bir sürüm değil diyebiliriz. Buradaki asıl detay ise kötü amaçlı yazılımın kimleri hedef aldığı. Çok yüksek ihtimalle belirli kişilerin özel bilgilerini çalmak için kullanılıyor.

Ancak bu durumu “benim cihazıma bulaşmaz” şeklinde yorumlamamak gerekiyor. Normal kullanıcılar için risk düşük gibi görünse de böyle bir yazılımın iPhone’lara kolayca sızabilme ihtimali kim olursanız olun kişisel bilgilerinizin tehdit altında olduğunu ortaya koyuyor.

Yazılımın hangi verilere göz diktiğini anlamak oldukça kolay. SMS ve iMessage mesajları, e‑postalar, kayıtlı şifreler, iCloud dosyaları, notlar, fotoğraflar ve hatta kripto para cüzdanları gibi pek çok önemli bilgiye erişebiliyor. Kısacası bir hayli tehlikeli.

DarkSword Gibi Kötü Amaçlı Yazılımlardan Nasıl Korunursunuz?

Bu tür saldırılardan korunmanın en etkili yolu cihazınızı veya tabletinizi güncel tutmak diyebiliriz. Yukarıda da belirtildiği gibi DarkSword yazılımı iOS 18.4 ile 18.6.2 sürümlerini çalıştıran iPhone’lara sızabiliyor. Bu sürümler iOS 26.3’ün an itibariyle en güncel sürüm olduğunu göz önüne alırsak artık güncel sayılmaz.

Bir diğer önemli nokta ise bilmediğiniz linklere tıklamamak ve tanımadığınız web sitelerine girmemek. Özellikle “X firmasından kargonuz var, takip numarası için tıklayın” gibi kaynağı belirsiz linklerden uzak durmalısınız. Zaten bu tür e‑postalar veya mesajlarda gönderenin ismi ya da mail adresinde genellikle garip ve saçma ifadeler bulunuyor.

Editörün Yorumu

Kişisel olarak 2026 yılı itibariyle 'güvenli' kelimesinin tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyorum. Maalesef gelişen teknolojiyle birlikte böylesine tehlikeli kötü amaçlı yazılımlar kişisel bilgilerimizi hedef alabiliyor. Bu noktada yapmamız gereken tek şey gerekli önlemleri alıp bu gibi sorunlardan kaçınmak diyebilirim.