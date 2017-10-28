iPhone X'in Ekranını Değiştirmek Çok Pahalı Olacak

Geçtiğimiz ay tanıtılan iPhone X tüm dünyada büyük ses getirmeyi başarmıştı. Her ne kadar alıştığımız teknolojilere sahip olsa da, iPhone tarihi için önemli yeniliklere sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Ancak güzel özelliklerinin yanında özellikle ülkemizde çok yüksek bir fiyattan çıkış yapacak olan cihazın, ekranını değiştirmek için ne kadar ödenmesi gerektiği de bugün su yüzüne çıktı.

Apple şirketi bugün, yeni iPhone’ların garanti dışı servis fiyatlandırmasıyla ilgili ayrıntıları açıkladı. Ülkemizde zaten çok yüksek fiyatlarla giriş yapacak olan iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’in ekran fiyatları da kullanıcıları üzecek seviyede olduğunu belirteyim. Ayrıca Apple tarafından gelen bir açıklamada, iPhone X’lerin OLED ekranlarının bir hayli sağlam olduğu ve kullanıcıların “kırılma” korkusu yaşamaması gerektiği ifade edildi.

Ancak yine de garanti dışında kalan bir kırılmadan dolayı iPhone X’in ekranına 279 dolar ödemeniz gerekecek. Eğer iPhone X’inizde ekranın dışında bir hasar varsa tam 549 dolar ödemek zorunda kalacaksınız. iPhone 8 Plus’ın ekran fiyatı 169 dolar iken, iPhone 8 Plus’ın ekran dışındaki onarım fiyatı ise 399 dolar.

Ayrıca bu fiyatın ABD kullanıcıları için duyurulduğunu da belirteyim. Örneğin; Avrupa'daki iPhone X ekran onarımı 321 Euro, ekran dışındaki hasar miktarı ise 611 Euro seviyesinde.

Apple, standart bir yıllık iPhone X garantisi kapsamında yanlış kullanımdan kaynaklanan veya kazara meydana gelen hasarları garanti kapsamına almıyor. Yani her ne kadar OLED ekranı “sağlam” olarak nitelendirilse de, ekrana hasar vermemeye dikkat etmek gerekiyor.