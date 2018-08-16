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iPhone X Klonu Yeni Android Telefon: Motorola P30

Erkan Calp
Erkan Calp - | Mobil

iPhone X klonu Android telefonlara bir yenisi eklendi. Motorola’nın yeni duyurduğu akıllı telefonu P30, tasarımsal olarak iPhone X’a oldukça benziyor. iPhone X tasarımını Android özgürlüğüyle buluşturan Motorola P30, özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi tüm detaylarıyla haberimizde.

Motorola P30 Özellikleri:

iPhone’a boykotun başlatıldığı ülkemizde değerlendirilebilecek Android telefon modellerinden biri Motorola P30. Arkada çift kamerası, önde çentikli ekranıyla iPhone X’u, kasada sıcak renk geçişleriyle Huawei P20’yı akıllara getiren bir telefon karşımızda. Yaz aylarının başlarında sızdırılan Motorola One Power ile aynı telefon olan P30’un teknik özellikleri oldukça iyi. 6GB bellek, Qualcomm Snapdragon 636 mobil platform, 3000 mAh batarya, 2246 x 1080 çözünürlük sunan 19:9 formatında 6.2 inç çentikli ekran, 12 megapiksel selfie kamerası, çift arka kamera (16 ve 5 megapiksel) ile bizleri karşılayan Motorola P30, kutusundan Android 8.0 Oreo ile çıkıyor.

Motorola P30 Teknik Özellikleri
Ekran 6.2 inç 2246 x 1080, 19:9, IPS
İşlemci Qualcomm Snapdragon 636, 1.8GHz
Bellek 6GB
Depolama 64GB/128GB (256GB'a kadar genişletilebilir)
Kamera

16 MP (f/1.8) + 5 MP (f/2.2) arka

12 MP ön
Yazılım ZUI 4.0 (Android 8.0 Oreo)
Boyut ve Ağırlık 155.5 x 75.95 x 7.69mm, 170 g 
Fiyat 1999 Çin Yuanı

Motorola P30 Fiyatı ve Çıkış Tarihi:

Jade Black, Bright Black ve Aurora renkleri ile büyüleyen Motorola P30’un 64GB ve 128GB iki modeli bulunuyor. Telefonun ilk önce Çin’de satışa sunulacağı ve fiyatının 1999 Çin Yuanı olacağı belirtildi.

Motorola P30 - Galeri

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