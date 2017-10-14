iPhone X, Türkiye'de Neden Bu Kadar Pahalı?

Apple'ın son telefonları iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, Türkiye haricinde birçok ülkede satışa çıktı. Açıklanan tarihlere göre de 20 Ekim'de Türkiye'de satışa sunulacak. Ancak kullanıcıların iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'tan daha çok merak ettiği bir cihaz var; o da iPhone X.

iPhone X'un Türkiye fiyatı da bugün Apple Store üzerinden açıklandı. 64 GB için 6099 TL, 256 GB için ise 6899 TL olarak açıklanan fiyatlar beklentilerin çok üzerine çıkmadı. Peki iPhone X neden bu kadar pahalı?

Öncelikle telefonun Amerika fiyatı bugünkü kur ile yaklaşık 3650 TL, bunu bilmekte fayda var. Ülkemizin vergilendirme sistemi ve Apple'ın kârı da işin içine girince karşımıza Apple Store'da görülen fiyat çıkıyor. Bu kalemlere daha detaylı bakalım. Hesaplamalar 64 GB iPhone X içindir.

Devletin aldığı vergi 1857 TL

Apple Türkiye kârı 600 TL

Apple'ın kârı 1517 TL

Bunlar dışında kalan fiyat ise telefonun kârsız ve vergisiz olarak ortaya çıkan ithalat fiyatına denk geliyor.

iPhone X'un ne kadar pahalı olduğunu anlamak için küçük bir örneğe bakalım.

iPhone X'a vereceğiniz 6099 liraya 200 lira ekleyerek yeni nesil Macbook Pro ya da 12 inç ekrana sahip Macbook alabiliyorsunuz. 4599 liraya ise Macbook Air alma seçeneğeniz de bulunuyor.

Bu fiyata iPhone X almak ya da Mac bilgisayara sahip olmak... Seçim sizin.