12 GB RAM'li Oyun Tableti Tanıtıldı! 144Hz Ekran ve Dahası

Oyun tabletleri arasına yeni bir model daha katıldı. iPlay 80 Mini Ultra tanıtıldı. Bununla birlikte tabletin tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan tablette MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemci bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

iPlay 80 Mini Ultra'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 8,8 inç

8,8 inç Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel

1600 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 500 nit

500 nit İşlemci: Dimensity 8300

Dimensity 8300 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 7.200 mAh

7.200 mAh Hızlı Şarj: 33W

iPlay 80 Mini Ultra'nın İşlemcisi Nasıl?

Tablette Dimensity 8300 işlemcisi bulunuyor. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci Genshin Impact'i 30 ile 40 FPS arasında, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı ortalama 85 FPS'te, CarX Street'i ise ortalama 35 FPS'te çalıştırabiliyor. Dolayısıyla çoğu mobil oyun sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

İşlemcide 3.35 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemci daha önce Blackview Xplore 2 ve iPlay Mini 4 Ultra'da da tercih edilmişti. GPU tarafında ise 900 MHz hızında çalışan Mali-G615 MC6 yer alıyor. Söz konusu işlemcinin bir önceki nesil olan Dimensity 8200'e kıyasla hem daha yüksek performans sunduğunu hem de daha verimli şekilde çalıştığını belirtelim.

iPlay 80 Mini Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

iPlay 80 Mini Ultra'nın ekranı 8,8 inç büyüklüğüne sahip. Tablet, IPS ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 500 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine olanak sağlıyor.

Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezinirken, uygulamaları açıp kapatırken veya web sayfalarında kaydırma yaparken ekrandaki geçişler daha akıcı oluyor. Bu da telefon telefon kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor.

iPlay 80 Mini Ultra'nın Bataryası Kaç mAh?

Tablette 7.200 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde ediliyor. Böylece tableti sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor. 330 gram ağırlığında ve 7,75 mm kalınlığında olan cihaz ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. iPlay Mini 4 Ultra'da da aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı tercih edilmişti.

iPlay 80 Mini Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

iPlay 80 Mini Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de Alldocube markasının tabletleri satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iPlay 80 Mini Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

iPlay 80 Mini Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

iPlay 80 Mini Ultra yaklaşık 350 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da güncel kur ile birlikte 15 bin 582 TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 19 bin TL civarında olabilir. Tabletin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak iPlay 80 Mini Ultra'nın özellikleri dikkatimi çekti. Tabletteki güçlü işlemcinin çoğu mobil oyunu kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabildiğini söyleyebilirim. Yüksek yenileme hızı ise oldukça önemli bir avantaj. Bu sayede tablet akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Örneğin menüler arasında gezinirken bile bu fark belirgin şekilde hissediliyor.

Benim için işlemci ve yenileme hızı gibi özelliklerin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli. iPlay 80 Mini Ultra, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Böylece gün içinde tableti sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor.