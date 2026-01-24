Çok Güçlü İşlemcili Telefon Performans Testinde! 8 GB RAM'i Var
iQOO 15R'nin global sürümü performans testinde ortaya çıktı. Bütçe dostu Android telefon, güçlü işlemcisiyle dikkatleri üzerinde topluyor. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- QOO 15R, Geekbench'te tek çekirdek testinde 2.590 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8.423 puana ulaştı.
- Geekbench'te akıllı telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.
- Telefonda Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi bulunacak.
iQOO'nun yeni akıllı telefon modeli 15R'nin global sürümü Geekbench'te görüntülendi. Android 16 işletim sistemine sahip akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca iQOO 15R'nin bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Akıllı telefon çok güçlü bir işlemci ile birlikte gelecek.
iQOO 15R Performans Testinde Kaç Puan Aldı?
iQOO 15R, Geekbench'te tek çekirdek testinde 2 bin 590 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 423 puana ulaştı. Geekbench'te akıllı telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçeneğin sunulması bekleniyor. Test sonuçlarına göre ayrıca telefonda Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi bulunacak.
3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu güçlü işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. iQOO 15'te ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti.
iQOO 15R'nin Özellikleri (Söylenti)
- Hızlı Şarj: 100W
- Batarya: 7600 mAh
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- Ekran Boyutu: 6,59 inç
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5
- RAM: 8 GB
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP
- Ana Kamera: 200 MP
- Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69
Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonda 7600 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya sayesinde akıllı telefon uzun pil ömrü sunacak. Akıllı telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, 15R'nin kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.
iQOO 15R'nin ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Akıllı telefonda ayrıca IP69 sertifikası yer alacak. Bu sertifika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Telefonda ayrıca 200 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera da bulunacak.