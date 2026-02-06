100W Hızlı Şarja Sahip Bütçe Dostu Telefon Geliyor! Kamerası Şaşırttı

iQOO 15R'ye dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde batarya kapasitesi ortaya çıkan iQOO 15R'nin bu kez kamera özellikleri belli oldu. Paylaşılan görsele göre akıllı telefon yüksek çözünürlüklü ana kamerai le birlikte gelecek. Telefon ayrıca dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

iQOO 15R'nin Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsele göre iQOO 15R'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYT-700 ana kamera yer alacak. Bu kamera, sahip olduğu bir özellik sayesinde düşük ışıkta koşullarında bile kaliteli görüntüler elde edilmesini sağlayacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefonda 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera da bulunacak

Görsele baktığımızda arka yüzeyde kare şeklinde desenlerin yer alacağını görüyoruz. Bu kareler mavinin farklı tonlarına sahip. Arka yüzeyde ayrıca kare şeklinde bir modül bulunacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş modül üzerinde iki adet kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında ise LED flaş konumlanacak.

iQOO 15R'nin Özellikleri (Söylenti)

Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Batarya: 7600 mAh

7600 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W RAM: 8 GB

8 GB Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69

iQOO 15R gücünü Snapdragon 8​ Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. 2025 yılının ekim ayında tanıtılan iQOO 15'te ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunuyor.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon, 7600 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. iQOO 15R ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. 8 GB RAM'e sahip telefonun ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, 1.5K çözünürlük ee 144Hz yenileme hızı sunacak.

iQOO 15R Ne Zaman Tanıtılacak?

Bütçe dostu amiral gemisi iQOO 15R, 24 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli oldu. Dev batarya, yüksek şarj hızı ve 24 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan iQOO 15 Ultra, 4 Şubat 2026 tarihinde tanıtılmıştı.