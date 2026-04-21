10.200 mAh Bataryalı Telefon Yolda! 12 GB RAM ve OLED Ekranı Var

vivo, Y600 Pro isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte vivo Y600 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde çok uzun bir pil ömrü sunacak.

vivo Y600 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

1260 x 2800 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Dimensity 7300e

Dimensity 7300e RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 10.200 mAh

10.200 mAh Hızlı Şarj: 80W

vivo Y600 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni telefonu 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Y600 Pro, OLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan vivo Y500 Pro'da 6,67 inç ekran boyutu, 1260 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1.600 nit maksimum parlaklık mevcut.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1.600 nit veya üzeri bir parlaklık yer alabilir. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada OLED, siyahları derin siyah olarak gsöteriyor. Yani karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

vivo Y600 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Y600 Pro gücünü Dimensity 7300e işlemcisinden alacak. İşlemcideki "e" harfi, 7300'ün standart sürümüne kıyasla daha verimli olduğunu gösteriyor. Bu da pil ömrüne olumlu yönde bir katkı sağlıyor. Bu işlemci, Genshin Impact'i ortalama 31 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 66 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 39 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 118 FPS'te çalıştırıyor.

MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7300e'nin Realme 13+, Realme 14 Pro ve Realme Narzo 70 Turbo dahil olmak üzere pek çok telefonda yer aldığını belirtelim. Serinin bir önceki modeli olan vivo Y500 Pro'da ise Dimensity 7400 tercih edilmişti. Bu işlemci, söz konusu mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor.

vivo Y600 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde video kaydetmek, fotoğraf çekmek ve belge taramak gibi aktiviteler için 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise görüntülü görüşmek, fotoğraf çekmek ve video kaydetmek gibi aktiviteler için 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Önceki modelde 200 megapiksel ana kamera, yardımcı lens ve 32 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

vivo Y600 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Y600 Pro'da 10.200 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu kapasite sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü elde edilecek. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Y500 Pro'da 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor.

vivo Y600 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo Y600 Pro'nun 30 Nisan 2026 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. 12 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Y500 Pro, 2025 yılının kasım ayında tanıtılmıştı.

vivo Y600 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

vivo Y600 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo V70, vivo Y31 5G, vivo X300 v e X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Y600 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

vivo Y600 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo Y500 Pro için 1.799 yuan (11.853 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Y600 Pro'nun önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 1.950 yuan (12.847 TL) civarında bir fiyata sahip olabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 26 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Benim için bir telefonda batarya kapasitesi oldukça önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak deneyimi olumsuz yönde etkileyebiliyor. vivo'nun yeni telefonu, yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile çok uzun bir pil ömrü sunacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem dizi ve film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun sebebi ise karanlık sahnelerde grileşme sorununun yaşanmaması. Yani siyahlar tam anlamıyla siyah olarak gösteriliyor. Renklerin ise çok canlı olduğunu belirteyim.