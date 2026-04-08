Düşük FPS'i Tarihe Karıştıran Telefon Yolda! 200 MP Kamera ve Dahası

iQOO 16 ile önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimz ayın sonunda ekran özellikleri ortaya çıkan akıllı telefon şimdi de IMEI veri tabanında görüntülendi. Bu, yüksek yenileme hızı ve canlı bir görüntü sunarak kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıması beklenen cihaza dair önemli bir ipucu sağladı.

iQOO 16'nın IMEI Veri Tabanında Görülmesi Ne Anlama Geliyor?

iQOO 16'nın IMEI veri tabanında görülmesi, cihazla ilgili en önemli aşamalardan birinin tamamlandığını ve piyasaya sürülmeye hazır hâle geldiğini gösteriyor. Bir cihaz IMEI veri tabanına düştükten yaklaşık 3 ya da 6 ay sonra resmî olarak tanıtılır. Yani yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi artık daha yüksek bir ihtimal hâle geldi.

iQOO 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO 16'nın 2026 yılının Eylül ya da Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber cihazın bütün özellikleri, tasarımı ve fiyatı netlik kazanacak. Hatırlatmak gerekirse 144Hz yenileme hızı, 6000 nit maksimum parlaklık ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciye sahip iQOO 15'in tanıtımı, 20 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti.

iQOO 16 Türkiye'ye Gelecek mi?

iQOO 16'nın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunulmadı ancak Türkiye'de şu an iQOO'nun akıllı telefonlarının satılmadığını hatırlatalım. Bunu göz önünde bulundurursak yeni modelin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

iQOO 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO 16'nın daha önce 5000 yuan civarında bir fiyat ile satışa sunulacağı iddia edilmişti. Bu, güncel kurla 32 bin 481 TL'ye denk geliyor. Telefon eğer Türkiye'de satışa sunulursa vergiler ve diğer maliyetlerle beraber başlangıç fiyatı 65 bin TL'yi bulabilir. Elbette ki konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yok. O yüzden cihazın farklı bir fiyat etiketi ile gelebileceğini unutmamak gerekiyor.

iQOO 16'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Snapdragon 8 Elite Gen 6 GPU: Adreno 845

Adreno 845 Ekran Boyutu: 6,8 inç civarı

6,8 inç civarı Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Yenileme Hızı: 165Hz

iQOO 16'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Cihazın arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Bu telefon ile 8K'ya kadar çözünürlükte video kaydı almak mümkün olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse iQOO 15, 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ile piyasaya sürülmüştü. Söz konusu modelin ön tarafında da 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

iQOO 16'da Hangi İşlemci Olacak?

Yeni telefon, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinden alacak. 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek olan bu işlemci, Qualcomm tarafından geliştiriliyor. Toplam sekiz adet çekirdekle birlikte gelecek ancak bunların kaç GHz hıza ulaşabileceğine ilişkin henüz bir ayrıntı paylaşılmadı.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 şu an Genshin Impact gibi yoğun efektlere sahip oyunları bile 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda Snapdragon 8 Elite Gen 6'nın önceki nesle göre ciddi bir fark yaratacağını söyleyebilriiz. İster Asphalt Legends ister PUBG Mobile ister Wuthering Waves oynayın, takılma veya donma sorunu yaşamayacaksınız.

iQOO 16'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Yeni telefon, 6,8 inç civarında ekran büyüklüğüne sahip olacak. OLED ekranda 2K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı elde edilecek. OLED ekran, daha derin siyahlar elde etmenize imkân tanırken yüksek yenileme hızı ise akıcı animasyonlara sahip olmanızı sağlayacak. Menüler arasında geçiş yaparken, sayfayı aşağı kaydırırken 120Hz'e kıyasla nasıl bir fark olduğunu göreceksiniz.

Bu arada 6,85 inçlik AMOLED ekranla birlikte gelen bir önceki model, 144Hz yenileme hızı ve 6000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Dolayısıyla yeni modelde de en az 6000 nit maksimum parlaklık görebiliriz. Cihazın ekranı eğer bu parlaklık değeriyle satışa sunulursa yoğun gün ışığı altında bile ekranı son derece net bir şekilde görmemizi mümkün kılacaktır.

Editörün Yorumu

iQOO 16, Türkiye'de satışa sunulmasını en çok istediğim akıllı telefon modellerinden biri olabilir. Cihaz son derece güçlü işlemciye sahip olacak ki bu, gün içinde oyun oynamadan yapamayan ya da video düzenleme ve benzeri yoğun gün tüketimi gerektiren uygulamaları kullanmak zorunda olanlar açısından son derece büyük bir önem taşıyor. Eğer Türkiye'de satışa sunulursa sadece bunun için bile çok geniş bir kullanıcı kitlesinin ilgisini üzerinde toplayacaktır.