165Hz AMOLED Ekranlı Telefon Geliyor! 9020 mAh Bataryaya Sahip

iQOO Z11 5G'nin global sürümüne dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Z11 5G, yeni bir sertifika aldı. Çok yakında tanıtılması beklenen global sürümde MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dâhil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

iQOO Z11 5G'nin NBTC Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

iQOO Z11 5G'nin global sürümü, I2512 model numarası ile birlikte NBTC sertifika platformunda görüldü. Böylece global sürüm, önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Bu sertifika, akıllı telefonun telekomünikasyon standartlarına uygun olduğu anlamına geliyor. NBTC sertifikası ayrıca akıllı telefonun yakında tanıtılacağını gösteriyor.

iQOO Z11 5G'nin Global Sürümünün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Parlaklığı: 5000 nit

İşlemci: Dimensity 8500

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB LPDDR5x

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP (f/1.79)

Derinlik Kamerası: 2 MP

Ön Kamera: 16 MP (f/2.45)

Batarya: 9.020 mAh

Hızlı Şarj: 90W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Origin OS 6

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69

iQOO Z11 5G'nin Global Sürümünün İşlemcisi Nasıl Olacak?

Global sürümde Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i120 FPS'te, Genshin Impact'i ise 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Ayrıca Call of Duty: Mobile, League of Legends: Wild Rift, Asphalt Legends ve PUBG Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor.

Söz konusu işlemcide 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. iQOO Z10'da ise Snapdragon 7s Gen 3 bulunuyor. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcinin de çoğu mobil oyun için yeterli bir performans sunduğunun altını çizelim.

iQOO Z11 5G'nin Global Sürümünün Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun global sürümü, 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 5000 nit maksimum parlaklık sunacak. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezinirken bile bu belirgin şekilde hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Z10'da 6,77 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit maksimum parlaklık bulunuyor. iQOO Z9'da ise 6,67 inç ekran boyutu, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, AMOLED ekran ve 1800 nit maksimum parlaklık yer alıyor.

iQOO Z11 5G'nin Global Sürümünün Kamera Özellikleri Neler Olacak?

iQOO Z11 5G'nin global sürümünde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunacak. Arka kameralar 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Serinin bir önceki modeli olan iQOO Z10'un arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve yardımcı lens tercih edilmişti. Arka kamera 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

iQOO Z11 5G'nin Global Sürümü Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Z11 5G'nin global sürümünün mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan geçtiğimiz yılın nisana yında tanıtılmıştı.

iQOO Z11 5G'nin Global Sürümü Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO Z11'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO Z11'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin çok düşük olduğunu söylemek mümkün.

iQOO Z11 5G'nin Global Sürümünün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z11 5G'nin global sürümünün 340 dolar başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 15 bin TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 30 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

iQOO Z11 5G'nin hem batarya kapasitesi hem işlemci hem de ekran özellikleriyle dikkatimi çekti. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde telefonun çok uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece kullanıcıların powerbank taşımasına gerek kalmayacak. Bu arada güçlü işlemci sayesinde mobil oyunlar kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabileceğini belirteyim.

Global sürüm, yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi sunacak. 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde bu farkı belirgin şekilde hissetmiştim.Bu arada AMOLED ekran canlı renkler sunuyor. Dolayısıyla telefonda hem oyun oynamanın hem de dizi ve film izlemenin keyifli olacağını söyleyebilirim.