İşte 2018 Model Ucuz iPhone'un İlk Görüntüleri

Bu yılın başlarında dedikodularla ortaya çıkan ve Apple'ın bütçe dostu modeli olan ucuz iPhone X, Ghostek tarafından paylaşılan görseller ile bir kez daha gündeme gelmeyi başardı. Arka tarafında tek kameraya yerilen cihazın ön tarafındaki çentik ise gözlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz sene tanıtılan iPhone X ile neredeyse birebir olan yeni cihazın, fiyat olarak diğer iki modelden daha ucuz olması bekleniyor. Ayrıca yüz tanıma özelliği ve çentikli tasarımıyla kullanıcıları sevindiren yeni iPhone X'in LCD ekrana sahip olması yine aynı şekilde diğer iki modelle olan farkını ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz yılki iPhone 8'in yerini alması düşünülen bu cihazın fiyat olarak da diğer iki modele oranla 300 dolar düşük olması bekleniyor. Yani bu yıla damgasını vurabileceği düşünülen 2018 model iPhone X'in arkada tek kamera barındırması, 3D Touch'a yer vermemesi ve performans olarak tartışılıyor olması, biraz da olsa cihaz hakkında olumsuz eleştirilere yol açılmasına neden oluyor.

Son olarak Ghostek'in paylaştığı şema görseline göre LCD iPhone X'in 5,79 x 2,81 inç boyutları bulunuyor. Yani orijinal iPhone X'e göre daha büyük olan cihazın ekranı ise 6.1 inç büyüklüğünde. Yeni modelin renk yelpazesi olarak gümüş, altın, gül, tam metalik renklerine sahip olacağı söyleniyor.

Peki ya siz ucuz iPhone hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!