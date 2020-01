İşte 2020'de Çıkış Yapacak Oyunlar

2019’da PC ve konsol platformuna harika oyunlar çıkış yaptı. Bilgisayarın donanımını zorlamakla kalmayıp yeni PC aldırtan mükemmel yapımlar 2020’de de karşımıza çıkacak. Peki, oyuncular olarak hangi oyunlar bekliyoruz? İşte 2020 yılında çıkış yapacak oyunlar

Los Angeles’da düzenlenen The Game Awards 2019 etkinliğinde 2019’un en iyi oyunları açıklanmış, sonrasında bir numaralı dijital oyun platformu Steam’in düzenlediği Steam Awards 2019’da 2019 yılının en iyi oyunları halkın oylarıyla belli olmuştu. Tamindir olarak da 2019’un en iyi oyunları listesini sizlerle paylaşmıştık. 2019’da çoğumuza yeni oyun bilgisayarı satın aldıran veya upgrade yapmaya zorlayan birçok PC oyunu oldu. 2020’de de güzel PC oyunları geliyor.

Oyun sektörü için Ocak 2020 biraz sessiz geçecek gibi olsa da Mart 2020’den itibaren oyunlara doyamacağız. Örneğin, 1997’de PlayStation’a çıkarılan Final Fantasy VII oyununun remake sürümü 3 Mart 2020’de dünya genelinde çıkış yapacak. 13 Mart’ta Team Ninja’nın aksiyon rol yapma oyunu Nioh 2 çıkış yapacak. PlayStation 4’de oynanabilecek oyunda oyuncular kendi yarattıkları karakterle oynayabilecek. Nioh 2’nin çıkışından bir hafta sonra Nintendo yaşam simülasyon oyunu Animal Crossing: New Horizons’u Switch platformunda yayınlayacak. Mart ayının dikkat çeken bir diğer oyunu Doom Eternal. id Software Doom Enternal oyununu 20 Mart’ta PC ve konsol platformuna çıkaracaklarını duyurdu. Yeni Doom oyunu oyuncuların cehennemde gezinmelerini ve uzay istasyonlarını öncekinden daha kolay gezmelerine imkan verecek yeni tırmanma becerileri ve kancalar sunuyor. Hellblade: Senua’s Sacrifice’ın arkasındaki isim Ninja Theory, 4’e 4 rekabetçi multiplayer oyun Bleeding Edge’i 24 Mart’ta oyuncuların beğenesine sunacak. Mart ayının sonlarında Persona 5 Royal oyununun yenilenmiş sürümü çıkış yapacak. Senelerin eskitemediği oyun Half Life’ın sanal gerçeklik teknolojisiyle geliştirilmiş sürümü Half-Life: Alyx’in de Mart ayında yayınlanması planlanıyor ancak henüz kesin bir çıkış tarihi yok. 2020’nin en çok beklenen oyunlarından Cyberpunk 2077, 16 Nisan’da PC ve konsollara çıkış yapacak. 15 Mayıs’ta Crystal Dynamics süper kahraman oyunlarına ilgisi olan oyuncuları ekrana kilitleyecek bir yapım olacağı aşikar olan Marvel Avengers’ı yayınlayacak. Microsoft tarafından satın alınan inXile’in geliştirdiği Wasteland 3, 19 Mayıs’ta PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformuna çıkış yapacak. Xbox Game Pass aboneliği olanlar ücretsiz oynayabilecek. 29 Mayıs’ta Naughty Dogs’un The Last of Us Part II oyunu çıkış yapacak. Oyuncular Ellie adında yeni bir kahramanın yerine geçecek. Yeni gizlilik ve savaş mekaniklerinin yanı sıra çok sayıda silah ve öğenin eklendiği oyunla Mayıs ayını kapatacağız. Tatil sezonunda Halo serisinin yeni oyunu Halo: Infinite oyuncularla buluşacak. 2020’de çıkış yapacak bir oyun da Fallout ve Divinity: Original Sin 2 oyunun yazarı Chris Avellone’un katkıda bulunduğu Techland’in hayatta kalma aksiyon RPG oyunu Dying Light 2. 2020’nin merak edilen bir diğer oyunu Game of Thrones dizisinin yaratıcısı George R.R. Martin’in kaleme aldığı Bandai Namco tarafından geliştirilen açık dünya oyunu Elden Ring. Vampir oyunlarını sevenlerin ilgisini çekecek Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Nisan ayında çıkış yapacaktı ancak sonraki bir tarihe ertelendi.

Yakuza: Like a Dragon, Ghost of Tsushima ve Watch Dogs Legion 2020’de çıkış yapacak ancak ne zaman yayınlanacağını bilmediğimiz yapımlar. Muhtemelen 2020’nin sonlarına doğru veya sonrasında çıkacak birkaç yapımı da unutmamak gerek. Baldur’s Gate III, Bayonetta 3, Diablo IV, The Elder Scrolls VI, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Starfield gibi.