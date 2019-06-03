İşte Apple iOS 13 Özellikleri, iPhone'a Gelen Yenilikler

Apple, beklendiği üzere WWDC 2019 etkinliğinde iOS 13’ü tanıttı. iOS 13 özellikleri resmiyet kazandı. Dark mode gibi iPhone/iPad kullanıcılarının uzun süredir beklediği yenilikler iOS 13 sürümü ile nihayet geldi. İşte iOS 13 ile gelen yenilikler

Apple, TSİ 20.00’de başlayan Geliştiriciler Konferansı WWDC 2019’da beklediğimiz üzere iOS 13’ü tanıttı. tvOS 13’ün özelliklerinin paylaşılmasının ardından iOS’in memnuniyet ve kullanım oranları açıklandı ve ardından yeni iOS versiyonu iOS 13 tanıtıldı. Yeni özelliklerin yanı sıra performans ve güvenlik tarafında geliştirmeler içeren iOS 13, kullanıcıların beğenisini kazanacak gibi duruyor. İşte iOS 13 ile gelen yeniliklerden bazıları:

iOS 13 Özellikleri, Gelen Yenilikler:

Yüz tanıma kilidi; Face ID %30 daha hızlı

Uygulama açılışları 2 kat hızlandırıldı.

Dark mode (Karanlık mod/Karanlık tema), sistem genelinde etkinleştirildi. Apple’ın tüm uygulamalarının yanı sıra bildirimler ve dock karanlık görünüme kavuştu.

Swiftkey, Swype, Gboard diğer klavye uygulamalarında olan kaydırmayla yazma özelliği stock klavyeye geldi.,

Hatırlatıcı uygulaması tamamen yenilendi. Yapay zekanın entegre edildiği yeni Hatırlatıcılar uygulaması, Bugün, Zamanlanmış, İşaretli ve Tümü gibi filtreleme seçenekleri sunuyor.

Apple Mail, Safari tarayıcı ve Notlar uygulaması yenilendi. Mail uygulamasında yeni masaüstü biçimlendirme, Safari’de siteye özel tercihler, Notlar uygulamasında tüm notları tek yerde görmenize izin veren yeni galeri görünümüyle dikkat çekiyor.

Google Haritalar’ın oldukça gerisinde olan Apple Haritalar uygulaması tamamen yenilendi. Yeni görünümüyle Google Street View’ı andırıyor.

Uygulamanın konum verilerinize sadece bir kez erişmesini seçebiliyorsunuz. Apple ile Giriş Yap özelliği ile uygulamalara ve servislere giriş yapmak kolaylaştı. Apple hesaplarında gerçek e-posta adresiniz yerine otomatik olarak oluşturulan, yeni, gizli e-posta adresi yer alacak.

iMessage ülkemizde yurt dışına kıyasla fazla kullanılmasa da söylemek gerek. iMessage’da artık profil resmi eklenebiliyor.

Yeni fotoğraf ve video düzenleme araçları eklendi. Fotoğraflar uygulaması tamamen yenilendi. Videolar uygulamasına da ilk kez düzenleme araçları eklendi. Parlaklık, ton, gölge, kontrast, doygunluk, beyaz dengesi, netlik, kumlanmayı azaltma ve daha birçok yeni düzenleme aracı geldi. Videolara da nihayet yön değiştirme geldi. Ters çekilen videolar artık uygulama üzerinden düzeltilebilecek.

Cihazların %85'inde yüklü olan iOS 12'nin yeni sürümü olacak iOS 13'ün çıkış tarihi henüz paylaşılmadı. Ancak, geçmiş etkinliklere bakarak iOS 13 ilk sürümünün çok kısa sürede geliştiriciler için indirilmeye açılacağını söyleyebiliriz.

iOS 13 Güncellemesini Alacak Cihazlar (iPhone ve iPad Modelleri)

iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone SE

iPad Air 3, 2018 iPad Pro, 2017 iPad Pro, 6. Nesil iPad, 5. Nesil iPad, iPad Air 2, iPad mini 5, iPad mini 4

iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus ve iPad Air, iOS 13 güncellemesini alamayacak.