İşte Bu Haftanın Ücretsiz Epic Game Store Oyunları!

Bu haftanın ücretsiz Epic Games Store oyunları aktif oldu. Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız haberde de aktardığımız üzere, Figment, Tormentor x Punisher ve World War Z oyunlarını artık kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Gelecek haftanın oyunları ise Gone Home ve Hob olacak.

Figment

Figment, müzikal bir aksiyon-macera oyunu ve birinin zihninde yaşayan Dusty ve Piper karakterlerinin hikayesini anlatıyor. İkili zihnin iyimserlik, öfke ve kaygı dahil tüm hissiyatlarında ve ruhsal mekanizmasında yaşıyorlar ama günün birinde eski korkular geri dönüyor. Buna bağlı olarak Dusty de bu korkuların peşinden gitmeye karar veriyor.

Tormentor x Punisher

Tormentor X Punisher, ana düşmanlar ve kendiniz de dahil herkesin tek atışta öldüğü bir aksiyon oyunu oluyor. Ana düşmanlar odaları bağlayıp tuzaklar kurarak arenanın şeklini değiştirebiliyorlarken şeytanlar ise oynayış stilinizde değişiklik gerçekleştirebiliyorlar. Size düşen ise düşmanları öldürmenin farklı yollarını bularak çeşitli geliştirmeler elde etmek.

World War Z

World War Z, 2006 yılında yayınlanan kitabı ile aynı ismi taşımasına rağmen pek fazla bağlantısı olmayan ve 2013 yılındaki film ile aynı evrende geçen bir oyun. Hikaye olarak zombi kıyameti sonrasında Moskova, New York, Kahire, Sydney, Paris, Barcelona, Kudüs ve Tokyo dahil on beş farklı şehirde hayatta kalmayı başaran grupların başlarından geçenleri anlatıyor.

Dört kişilik kooperatif desteği ile oynanan World War Z oyununda altı farklı sınıf bulunuyor. Oyuncular aşama kaydederken, her bir sınıf için de yeni takviyeler (Perk) ve silahlar açmak mümkün oluyor. Oynanış sırasında farklı eşyalar da toplayabiliyorsunuz ama her defasında yerleri değişiyor. Ayrıca zombiler ile savaşmaya ek olarak, afetzedelere eşlik etmek gibi yan görevler de sizleri bekliyor.

Eğer bu oyunlar hoşunuza gittiyse, kalıcı olarak sahip olmak için 2 Nisan 2020 Perşembe günü TSİ 18:00'a kadar buradan kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.