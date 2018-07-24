İşte Piyasanın En Ucuz Amiral Gemisi: Xiaomi Pocophone F1

Çin'in en hızlı büyüyen teknoloji üreticilerinden Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi modeli ortaya çıktı. Ucuz fiyatı ve üst düzey özellikleriyle dikkat çeken Pocophone F1 hakkındaki tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

İlk olarak FCC'nin internet sitesinde görülen ve yepyeni bir çentikli modelin geleceğini müjdeleyen Pocophone F1, Xiaomi'nin en gözde modellerinden olacak. Henüz cihaz hakkında resmi bilgi bulunmamasına rağmen 5,99 inç 2160×1080 piksel çözünürlüğünde bir ekranı olacağı söyleniyor.

Qualcomm'un en güçlü yonga seti olan Snapdragon 845'ten gücünü alacağı dile getirilen Pocophone F1'de tercihe bağlı olarak 6GB RAM ve 64GB / 128GB dahili depolama bulunuyor. Ayrıca hızlı şarj destekli 4000 mAh'lık bataryayı barındıran cihazın kamera özellikleri de bir hayli ilgi çekiyor.

Arka tarafında çift kamera kurulumuna yer verecek olan Pocophone F1'in optik zoom kapasiteli olması bekleniyor. Aynı zamanda ağır çekim, bokeh efekti gibi özelliklere de sahip olacak arka kameraları önde tek kamera destekleyecektir diye düşünülüyor. Fakat çözünürlük konusunda bilgi bulunmadığını belirtmek gerek.

Xiaomi Pocophone F1 Fiyatı

Telefonun tasarım ve donanım özellikleri güzel olmasına rağmen en dikkat çekici yanı düşük fiyata sahip olması. Avrupa pazarına 420 euro başlangıç fiyatıyla geleceği söylenen Pocophone F1'in tercihe bağlı 128GB'lık modelinde ise 460 euro'dan alıcı bulabileceği dile getiriliyor. Peki ya sizce Xiaomi, böylesine güçlü bir amiral gemisi için bu kadar düşük fiyat etiketi koymayı tercih edecek mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!