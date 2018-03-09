İşte Tüm Detaylarıyla FIFA 19

Son birkaç yılın vazgeçilmez futbol oyunu olan FIFA, bu yılın sonlarına doğru sunacağı yepyeni sürümüyle kullanıcıları şimdiden meraklandırmayı başardı. Peki ya FIFA 19'da ne gibi yenilikler olacak ve ne zaman tanıtılacak, işte detaylar:

Frostbite motoruyla geliştirilecek ve EA Sports tarafından sunulacak olan FIFA 19, grafiksel kalite anlamında çok büyük yenilikler barındırmayacak. Sadece ışıklandırmada, gölgelendirmede ve ufak tefek detaylarda daha özenli çalışacak olan EA, oyundaki hataları da gidermek için hızla çalıştığını dile getirmişti. Çünkü bildiğiniz üzere PES'e göre daha çok hatayla karşı karşıya kaldığımız oyunda, komik durumlar ortaya çıkabiliyordu.

Bunun dışında yepyeni bir konsola sunulacak olan FIFA 19, tarihinde bir ilki gerçekleştirecek. Halihazırda PC, PS4 ve Pro, Xbox One X'e gelmesi beklenen oyun aynı zamanda Nintendo Switch'e de eklenecek. Böylelikle bu anlamda en büyük rakibi KONAMI'ye bir darbe daha vurmayı hedefleyen EA Sports, Nintendo kullanıcılarını da kendi tarafına çekmiş olacak.

Ayrıca FIFA 17'de ve 18'de yer alan Alex Hunter'lı Journey'in bu oyunda da devam edeceğini belirtelim. Futbolcumuzu yepyeni maceralara sokacak olan yapımcı, FIFA 19 için henüz net bir tarih vermedi. Ancak futbol oyunlarının klasikleşmiş tarihi olan Eylül ayı, FIFA 19 için de geçerli olacaktır diye düşünüyorum.