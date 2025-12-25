WhatsApp'ın Başı Belada! Tüm Dengeler Değişebilir
Meta, yapay zeka destekli sohbet botlarının WhatsApp üzerinden sunulmasını engelleyen politikasını askıya almak zorunda kalabilir. İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Meta, ChatGPT gibi yapay zeka destekli sohbet botlarının WhatsApp üzerinden kullanılmasını engelleyen bir politika değişikliğine gitti.
- Ocak 2026'da yürürlüğe girecek yeni politikaya İtalya'dan engel geldi.
- İtalya Rekabet Kurumu, Meta'ya politikanın askıya alınması talimatını verdi.
Meta (WhatsApp'ın çatı şirketi), kısa bir süre önce WhatsApp üzerinden rakip yapay zeka destekli sohbet botlarının kullanılmasını engellemek üzere politikasında değişikliğe gitti. Gelecek yıldan itibaren WhatsApp'ta ChatGPT ve Copilot gibi araçların kullanılamamasına neden olacak bu karar karşısında ilk adım İtalya'dan geldi.
İtalya, Meta'dan Kararı Durdurmasını İstedi
İtalya, Meta'ya ChatGPT ve Microsoft Copilot gibi yapay zeka destekli sohbet botlarının mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden kullanılmasını engelleyecek yeni politikasının askıya alınmasını emre etti. İtalya Rekabet Kurumu, Meta'nın Meta AI isimli kendi sohbet botunu WhatsApp üzerinden sunarken diğer sohbet botlarını engellemesinin yeterli bir neden olduğunu ileri sürdü.
Rekabet kurumu, soruşturma devam ederken Meta'nın aldığı tavrın pazardaki rekabete ciddi bir zarar verebileceği ve diğer yapay zeka girişimlerinin bundan olumsuz etkilenebileceğini belirtti. Şu anki durumda Meta'nın yeni politikasını uygulamasının önünde büyük bir engel bulunuyor. Şirket, alınan karara çok ciddi bir tepki gösterdi.
Teknoloji devi, API hizmetinin sohbet botu sunmak için sunulmadığını, insanların diğer şirketlerin yapay zeka destekli sohbet botlarını kullanmak için WhatsApp dışında pek çok yolu olduğunu ifade etti. Bu politikadaki değişikliğin Ocak 2026'da geçerli hâle gelmesi ve OpenAI ile Perplexity dahil olmak üzere çok sayıda şirketin hizmetten yararlanmasını engellemesi bekleniyordu.
Bu arada politika değişikliğinin WhatsApp üzerinden müşterilere hizmet vermek için yapay zeka kullanan işletmeleri etkilemediğini belirtmek gerekiyor. Örneğin bir işletmeniz var ve müşterilere daha iyi hizmet sunmak adına yapay zeka destekli müşteri hizmetleri kullanıyorsanız API hizmetinden yararlanmaya devam edebiliyorsunuz. Dolayısıyla Meta'nın kararı yalnızca ChatGPT gibi çok amaçlı yapay zeka botlarını etkiliyor.