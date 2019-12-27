İzmir Taksilerinde Taksimetreler Akıllanıyor, EnTaksi İzmir Geliyor!

İzmirliler için telefondan taksi çağırma dönemi başlıyor. Mobil taksi çağırma uygulaması EnTaksi İzmir ve dijital taksimetre başta olmak üzere 2020’de İzmir taksileri için birçok yenilik getirilecek.

İzmir’de 2020 yılı itibarıyla taksi taşımacılığında dijital dönem başlamış olacak. Eski tip taksimetrelerin yerini Android işletim sistemiyle çalışan akıllı taksimetreler alacak. Yaklaşık 3 bin takside olacak olan yeni nesil taksimetreler taksi kullanıcılarına birçok yenilik sunacak. Sistemle aracı hangi saatte kimin kullandığı ne zaman nereden geçtiği İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Merkezi ile İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından görülebilecek. Taksilerde unutulan veya düşürülen eşyaların sahiplerine ulaştırılması yeni sistem sayesinde çok daha kolay olacak. 2020’ye girilmesiyle birlikte internet üzerinden taksi çağırma sistemi EnTaksi İzmir uygulaması da devreye alınacak. Vatandaşlar tek tuşla taksi çağırabilecek, yolculuk öncesinde ödeyecekleri ücreti (yaklaşık olarak), süreyi ve mesafeyi görebilecek ve şoförü puanlayabilecek.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası (İZSOFODA) Başkanı Anık taksilerin dijitalleşmesine ilişkin: “Mobil taksi çağırma uygulamamız EnTaksi İzmir ve dijital taksimetre gibi yeniliklerimizin devamı gelecek. Yeni yıl İzmir taksileri için daha birçok yenilik getirecek.” açıklamasını yaptı.