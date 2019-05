Just Cause Filminin Senaryosunu Derek Kolstad Yazacak

Just Cause serisinin beyaz perde uyarlaması ilk olarak 2009 yılında ortaya çıkmıştı. Yani yaklaşık on yıl önce ama geçen bu süre zarfında pek fazla bir gelişme kaydedilmiş değildi. Ancak en nihayetinde oldukça önemli ve heyecan verici bir gelişme yaşandı. Just Cause filminin senaryosu için John Wick serisinin yaratıcısı ve senaristi olan Derek Kolstad ile anlaşıldı.

Deadline sitesinde yer alan habere göre, Just Cause beyaz perde uyarlaması Constantin Film ve Prime Universe Film ortak yapımı olacak. Projenin başında Constantin Film şirketinden Martin Moszkowicz bulunacak. Yine bu şirketten Robert Kulzer ve Prime Universe Film şirketinden de Adrian Askarieh ikilisinin üretici olarak yer alacakları kadroya, John Wick serisinin yaratıcısı ve senaristi olan Derek Kolstad da katıldı. Constantin Film, 2017 yılında Master and Commander: The Far Side of the World senaristi John Collee ile anlaşmıştı ama sonradan yapılan Derek Kolstad değişikliği harika oldu diyebiliriz.

Şimdilik kadroda kimlerin rol alacağı ve Rico Rodriguez karakterini kimin canlandıracağı nihai olarak açıklanmış değil ama daha önceden Game of Thrones dizisinden ve Aquaman filminden tanıdığımız Jason Momoa ile anlaşıldığı duyurulmuştu. Ancak bu duyurunun da 2017 yılında yapıldığını belirtelim. Yani sonradan senaristin yanı sıra başrol için de bir karar değişikliğine gidilmiş olabilir.

Son olarak, 2020 yılında çekimlerine başlanması beklenen Just Cause beyaz perde uyarlaması serinin temeline dayanacak. Konu olarak ise Just Cause 4 oyununun kullanılacağı söyleniyor. Yani Rico Rodriguez'i oyundan sonra bir de beyaz perdede The Black Hand örgütünü durdurmak için zamana karşı yarışırken göreceğiz.