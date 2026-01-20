Yeni AirPods Pro Yolda: Özellikleri Kadar Fiyatı da Çok Konuşulacak!

Kablosuz kulaklık pazarındaki artan rekabet teknoloji devi Apple'ı da harekete geçirdi. Bildiğiniz üzere şirket, genellikle 3 yıl ve daha fazla aralıklarla AirPods serilerini güncellemeyi tercih ediyordu. Ancak gelen son bilgiler markanın yeni bir model için çalışmalara şimdiden başladığını gösteriyor.

Aktarılanlara göre Apple yeni kameralı AirPods Pro 3 modelini yakın zamanda tanıtacak. Kızılötesi kameralar başta olmak üzere pek çok yeni özelliğe sahip olması beklenen cihazın fiyatıyla da dikkatleri üzerine çekmesi bekleniyor. İşte detaylar!

Kameralı AirPods Pro 3'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni kulaklığın en dikkat çeken özelliği sahip olduğu kızılötesi kameralar olacak. Kullanıcılar bu kameralar sayesinde sadece el hareketleriyle cihazı fiziksel bir temas olmadan kontrol edebilecekler. Ayrıca kameralar ile birlikte kulaklığın Apple Vision Pro ile kusursuz bir uyum içerisinde çalışabileceği belirtiliyor.

Donanım tarafındaki bir diğer önemli gelişme ise işlemci kanadında olacak. Yeni cihaz Apple henüz geliştirilme aşamasında olan H3 ses çipinden güç alacak. Söz konu işlemci kullanıcılara daha kaliteli ve kayıpsız bir ses deneyimi sunacak.

Ne Zaman Tanıtılacak?

Hatırlarsanız Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında iPhone 17 serisi için düzenlediği lansmanda merakla beklenen AirPods Pro 3 modelini tanıtmıştı. Etkinliğin ardından şirketin yeni bir AirPods Pro modeli için yine uzun bir süre bekleyeceği tahmin ediliyordu.

Ancak gelen bilgilere göre firma yeni bir kablosuz kulaklık modelini Eylül 2026'da düzenleyeceği iPhone etkinliğinde tanıtacak. Yeni cihaz AirPods Pro 3 modelinin daha üst düzey bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak.

Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple'ın 2024 yılında piyasaya sürülen AirPods 4 serisinde uyguladığı fiyat stratejisini yeni kulaklık modeline da taşıması bekleniyor. Şirket AirPods 4 modelini iki farklı fiyat ve özellik seçeneğiyle piyasaya sürmüştü. Buna göre yeni AirPods Pro 3 versiyonu da önceki modele göre daha güçlü özelliklere ve daha yüksek bir fiyata sahip olacak.

Henüz net rakamlar kesinleşmese de cihazın 249 dolarlık AirPods Pro ile 549 dolarlık AirPods Max arasında bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin yeni modelden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.