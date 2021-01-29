Kan Testi Yapan Uygulama Geliştirildi

PocDoc isimli bir oluşum, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında geliştirdiği mobil uygulama sayesinde akıllı telefon kullanıcılarının yalnızca saniyeler içerisinde kan testi yapabileceği iddia etti. Uygulamanın COVID-19'da da faydalı olabileceği ileri sürüldü. Kan testi yapan uygulamanın ilginç yanı ise testin sonucunu almak isteyen kişilere sadece 5 dakika içerisinde ayrıntılı olarak rapor sunması.

Kan Testi Yapan Uygulama İçin Sadece Kamera Gerekli

PocDoc, mobil kullanıcıların akıllı telefonlarının kamerasını kullanarak hızlı ve pratik bir kan testi yapmasına olanak veren bir uygulama geliştirdi. Uygulamanın kullanımı için herhangi bir ek ekipman gerekmiyor. Uygulamadan yararlanmak isteyen kişilerin yalnızca iyi bir kamerası olan akıllı telefona sahip olması yeterli oluyor.

Uygulama, kan testini başlattığınız andan itibaren akıllı telefonunuzun kamerasını kullanarak bir tarama gerçekleştiriyor. PocDoc tarafından geliştirilen tarama sisteminin son aşamasında ise test raporu önünüze ayrıntılı olarak çıkarılıyor. Uygulamanın en iyi yanı ise sonuçları sadece beş dakika gibi kısa bir süre içerisinde kullanıcı tarafına teslim etmesi.

PocDoc CEO’Su Steve Roest, konu ile ilgili bir açıklamasında geliştirdikleri sisteminin bazı temel faydalarına değindi. Roest, uygulamanın tam olarak ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve içerisinde bulunduğumuz salgın dönemine ne tür katkılarının olabileceği konusunda birkaç önemli bilgi verdi.

Kiran ve Steve Roest tarafından kurulan PocDoc, mobil kullanıcıların akıllı telefonlarını veya tabletlerini kullanarak hızlı ve basit bir biçimde kan testi yapabilecekleri bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Uygulamanın özellikle tüm dünyada etkisi görülen pandemi ile mücadelede çok etkili bir çözüm olabileceği düşünülüyor.

Roest, PocDoc’la yapmak istediklerinin mobil kullanıcıların ekstra bir cihaza ihtiyaç duymadan kan testi gerçekleştirmesine yardımcı olmak olduğunu söyledi. Uygulamanın işleyişi kısaca şu şekilde: Kullanıcı ilk olarak parmağına küçük bir iğne batırıyor ve kanından bir damlayı muhafaza ediyor. Kullanıcı daha sonra uygulamadaki anketleri dolduruyor ve uygulamada kamera kullanarak kan damlasının fotoğrafını çekiyor. Beş dakikanın sonunda ise uygulama kullanıcıya detaylıca bir rapor sunuyor. Yazılım, kan testi için muhafaza edilen kan damlasının rengindeki her ayrıntıya tarama esnasında dikkat ediyor.