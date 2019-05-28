Kanadalı Amatör Fotoğrafçı Yılın Görüntüsünü Yakaladı

Profesyonel fotoğrafçılar bile yılın görüntüsünü yakalamaya çalışırken son derece zorlanabiliyor. Ancak Kanadalı bir amatör fotoğrafçı; şanstan mıdır bilinmez oldukça ilginç bir kare yakalamayı başardı. Bu fotoğrafın birçok yarışmada kullanılması planlanıyor.

Avcı kuşun objektiflere delici bir bakış atması ve bu fotoğrafın amatör bir fotoğraf hayranı tarafından görüntülenmesi Dünya basınında geniş Yankı buldu. Fotoğraf şu an internette viral dökümanlar içerisinde yer alıyor.

Kanadalı amatör fotoğrafçı ilgiden memnun

Çektiği bu son derece ilginç görüntünün neden bu kadar fazla merak uyandırdığını anlamayan Kanadalı amatör fotoğrafçı, “Bu karede müthiş görünüyor, iki kanadı da suya değiyor” dedi.

Fotoğraf ilk olarak sosyal paylaşım sitesi olan Redditin sayfalarında, hemen ardından da basın kuruluşları tarafından gazetelerde ve dijital platformlarda yayınlandı.

10 yıldır hobi olarak Fotoğrafçılık yapan Steve Biro; manzara doğa ve kent fotoğrafları çekmeyi seviyor. Kuzey Amerika'da yaygın olarak bulunan Kel Kartal kuş türü, işte onun bu tutkusunu profesyonelliğe götürebilecek potansiyele sahip. Peki siz bu fotoğrafı beğendiniz mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.