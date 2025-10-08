Apple'dan İlginç Karar: Katlanabilir iPhone Eski ve Yeninin Birleşimi Olacak

Apple'ın merakla beklenen iPhone 18 serisi ile birlikte tanıtacağı ilk katlanabilir iPhone ile ilgili oldukça ilginç bir iddia ortaya atıldı. Şirkete yakınlığı ile bilinen ünlü analistlere göre yeni telefonun gövdesi hem eski hem de yeni iPhone serilerinden esintiler taşıyacak.

Paylaşılan raporlar, iPhone Fold'un gövdesinde hem iPhone 17 serisinde kullanılan alüminyum malzemeye hem de iPhone 16 serisinin sahip olduğu titanyum malzemeye yer verilecek. İşte detaylar!

Katlanabilir iPhone, Alüminyum ve Titanyum Alaşımlı Gövdeye Sahip Olacak

Geçtiğimiz hafta katlanabilir iPhone'un bu yıl piyasaya sürülen iPhone Air'ın oldukça benzer bir tasarıma sahip olacağı ve tıpkı bu modeldeki gibi titanyum malzemeli bir gövde ile birlikte geleceği iddia ediliyordu.

Şimdi ise güvenilir kaynaklar bu modelin titanyum ve alüminyumdan oluşan bir gövdeyi bünyesinde barındıracağını iddia ediyor. Bununla birlikte alüminyum malzemenin daha esnek olması amacıyla menteşe bölümünde yoğun olacağı ifade ediliyor.

iPhone Fold'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha öncesinde sızdırılan bilgilere göre, yeni iPhone Fold 5.5 inçlik bir dış ekrana ve katlandığında ise 7.8 inçlik bir iç ekrana sahip olacak. Bu boyutlar yeni cihazın dış ekran ile iPhone 13 mini'ye, iç ekranıyla ise iPad mini'ye yakın bir deneyim sunacağını gösteriyor.

Bunlara ek olarak katlanabilir iPhone'un diğer modellere kıyasla Face ID'i destekleyemeyeceği, bunun yerine biyometrik doğrulama için Touch ID sensörünü bünyesinde barındıracağı söyleniyor.

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple'ın ilk katlanabilir telefonunu ne zaman piyasaya süreceği teknoloji tutkunları tarafından merak ediliyor. İddialara göre marka, iPhone Fold olarak adlandıracağı yeni cihazını 2026'nın eylül ayında iPhone 18 serisi ile birlikte tanıtacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni iPhone Fold en iyi katlanabilir telefon modelleri listesine adını yazdırabilecek mi? Yorumlarda buluşalım.