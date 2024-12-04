Oxygen Not Included'da uzayın derinliklerinde koloninizi idare edin, kaynakları yönetin ve hayatta kalın.

Kemal Tavus - 5 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Klei Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan Oxygen Not Included, oyuncuları uzayın derinliklerinde zorlu bir hayatta kalma ve yönetim deneyimine davet ediyor. 30 Temmuz 2019'da piyasaya sürülen bu oyun, uzay kolonisi simülasyonu türünde benzersiz bir deneyim sunuyor.

Oyuncular, yabancı bir uzay taşının derinliklerinde çalışkan bir mürettebatın liderliğini üstleniyor. Görevleri, oksijen, ısı ve gıda gibi hayati kaynakların sürekli tehdit altında olduğu bu ortamda kolonilerini inşa etmek ve sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturmak.

Koloninin her detayı oyuncunun kontrolünde; kazı çalışmaları, kaynak tahsisi, sıhhi tesisat ve enerji sistemleri gibi unsurların hepsi dikkatle yönetilmeli. İlk nefesten itibaren kaynaklar tükenmeye başlıyor, bu nedenle hızlı ve stratejik hareket etmek hayati önem taşıyor.

Oyunda sadece fiziksel ihtiyaçlar değil aynı zamanda kolonistlerin psikolojik durumlarını da yönetmek gerekiyor. Stres seviyelerini düşük tutmak için eğlenceli aktiviteler, kaliteli konaklama ve lezzetli yiyecekler sağlanmalı. Her kolonistin strese verdiği tepki farklı olabilir. Bu nedenle mutluluklarını korumak, koloninin genel sağlığı için kritik öneme sahip.

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Kısa Özet:Oxygen Not Included'da uzayın derinliklerinde kendi kolonini kur, kaynakları yönet ve hayatta kalma mücadelesine katıl!

Oxygen Not Included Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7 (64 bit)

: Windows 7 (64 bit) İşlemci : Dual Core 2 GHz

: Dual Core 2 GHz Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : Intel HD 4600 (AMD ya da NVIDIA eş değeri)

: Intel HD 4600 (AMD ya da NVIDIA eş değeri) DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan