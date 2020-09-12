Koronavirüs Belirtilerini Tespit Edebilen Akıllı Maske Geliştirildi

Singapurlu bilim insanları, yeni tip koronavirüs belirtilerini tespit edebilen bir akıllı maske geliştirdi. Bilim insanları tarafından geliştirilen maske sahip olduğu sensör sayesinde nabız, vücut sıcaklığı, kan basıncı gibi birçok sağlık durumunu ölçebiliyor. Söz konusu maskenin yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında çok önemli bir yere sahip olacağı tahmin ediliyor. Singapurlu bilim insanlarının geliştirdiği maske ile ilgili detaylar haberimizde.

Akıllı Maske Koronavirüs Belirtilerini Tespit Edebiliyor

Singapurlu bilim insanları yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında çok önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Bilim insanları, vücut sıcaklığı, kan basıncı, oksijen seviyesi ve nabız gibi sağlık durumlarını ölçebilen akıllı maske geliştirdi. Söz konusu maske birtakım sensörler ile donatıldı. Maske sahip olduğu sensörler sayesinde insanların sağlık durumlarını ölçebiliyor.

Bilim insanları verilerin akıllı telefona gönderilebilmesi ve kullanıcıların değişiklikleri izleyebilmesi için özel bir uygulama geliştirdi. İnsanların sağlık durumlarını sensörler yardımı ile ölçebilen maske her otuz dakikada bir verileri akıllı telefona gönderiyor. Böylece kullanıcılar vücut sıcaklığı, kan basıncı, oksijen seviyesi ve nabız gibi sağlık durumlarında değişiklikler olduğunda görebiliyor.

Singapurlu bilim insanları tarafından geliştirilen maskede yer alan sensörler farklı maskelerde de kullanılabiliyor. Kullanıcılar bu sayede suya dayanıklı yapısı ile dikkat çeken sensörleri dezenfekte ettikten sonra farklı bir maskede de kullanabilecek. Böylece kullanıcılar sürekli olarak yalnızca bir maskeyi kullanmak zorunda kalmayacak.

Bilim insanları geliştirdikleri sensörlerin neme dayanıklı olduğunu belirtti. Maske şu anda 36 dolar fiyat etiketine sahip ancak bilim insanları maskenin seri üretime geçmesi durumunda 15 dolara kadar düşebileceğini açıkladı. Maskenin ne zaman seri üretime geçeceği ise henüz bilinmiyor.