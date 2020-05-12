Koronavirüs Sonrası Sosyal Medyada Neler Konuşuldu?

Adba Analytics ve The Brand Age Dergisi birlikte gerçekleştirdikleri çalışmada, koronavirüs semptomlarının sosyal medyada konuşma geçmişini analiz etti. Yayınlanan raporda koronavirüsüyle ilgili gerçekleştirilen sosyal paylaşımın globalde 539 milyonu bulduğu belirtildi. Koronavirüs semptomlarının en çok konuşulduğu ülke ise %62 ile Amerika oldu.

Sosyal CRM ve sosyal veri analizi şirketi Adba Analytics ve The Brand Age Dergisi, 1 Ocak 2013-31 Mart 2020 tarihleri aralığında, koronavirüs semptomları hakkında yapılan paylaşımları analiz etti. Pandemi ile birlikte yüz yüze görüşmeler neredeyse hiç gerçekleştirilemezken, sosyal medya paylaşımları ciddi oranda arttı. Kişiler, duygu ve düşüncelerini sosyal medya kanalları aracılığı ile paylaşmaya başladı. Özellikle koronavirüs semptomları ile ilgili yapılan paylaşımların sayısı büyük oranda arttı.

Adba Analytics ve The Brand Age Dergisi, 10 farklı dilde Twitter, YouTube, bloglar, forum ve haber sitelerinden yalnızca kullanıcı yorumlarını baz alarak gerçekleştirdikleri araştırmada, koronavirüs semptomları ile ilgili global paylaşımların 539 milyona ulaştığı ortaya kondu. En çok paylaşımda bulunan ülkeler ise sırasıyla Amerika %62, İngiltere %10, Kanada %4, Türkiye %3, Fransa %2, Avusturalya %1 ve Hindistan %1 olarak açıklandı.

Koronavirüs Sonrası Sosyal Medyada Ölüme Dair Paylaşımlar Ciddi Oranda Arttı

Yapılan paylaşımlarda konu başlıkları ise ölümler: 77.465, gençler ve çocuklar: 76.363, İleri yaş grupları: 22.978, öksürük: 20.297 ve yüksek ateş: 14.221 olarak belirtildi. Araştırmada yer alan bir diğer bilgi ise koronavirüsünün pek çok semptomunun benzemesinden dolayı zaatüre hastalığı ile ilişkilendirilmesi üzerine oldu. Covid-19 ve zaatüre hastalığının ilişkilendirildiği semptomlar öksürük: %50, yüksek ateş: %18, vücut ağrısı: %16, üşüme/titreme: %8, nefes darlığı: %3, halsizlik/yorgunluk: %3, baş ağrısı: %3, balgam: %3, mide bulantısı: %2 olarak belirtildi.

Koronavirüs semptomlarının yanı sıra risk grubuna ait paylaşımlarla da ilgili araştırma gerçekleştirildi. Araştırma raporunda, en yüksek risk grubunun kanserli hastalar %34 olduğu yazılırken, listede sırayla solunum yolu hastalıkları: %26, diyabet: %22, kalp hastalıkları: %15, böbrek hastalıkları: %3 yer aldı. En çok konuşulan koronavirüs önlemleri ise globalde maske: %40, sosyal izolasyon: %21, el yıkama: %13, sirke: %11, alkol: %11, dezenfektan: %3 ve eldiven: %1 olarak belirtilirken Türkiye için maske: %36, alkol/kolonya: %30, sosyal izolasyon: %9, eldiven: %7, el yıkama: %7, dezenfektan: %6, sirke: %5 olarak belirtildi.