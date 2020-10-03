Prof. Dr. Tekin Uyardı: Koronavirüs Sosyal Mesafesi 3 Metre Olmalı

Maske takmak ve temiz olmakla birlikte Koronavirüsten korunmanın yolları arasında gösterilen sosyal mesafe miktarına rüzgarlı hava düzenlemesi geldi. Uzmanlara göre rüzgarlı havalarda Koronavirüs sosyal mesafesi 3 metre olmalı.

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi ve COVID-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin açıklamasında sonbahar döneminde Koronavirüsten korunma yollarına bazı değişiklikler yapılabileceğini söyledi. Prof. Dr. Tekin'e göre rüzgarlı havalarda sosyal mesafe biraz daha uzun olmalı.

"Eğer yoldan geçen biri öksürüyor ya da hapşırıyorsa ve siz kısa bir sürede yanından geçiyorsanız ve hava rüzgarlıysa size bulaşma ihtimali olabilir. Bunların önüne geçebilmek açısından mesafemizi 2 metreye, 3 metreye kadar çıkarabiliriz"

Rüzgarlı havalarda Koronavirüs sosyal mesafesi 3 metre

Eylül ayıyla birlikte grip tehlikesinin başladığını ve öksürmelerin, hapşırmaların daha yaygın bir hale gelebileceğini söyleyen Recep Tekin, Koronavirüsü ve gribi aynı anda geçiren hastaların ölüm riskinin yüzde 30'lara kadar arttığını belirterek vatandaşları uyardı.

"Bizim için 1,5 metrelik mesafe ve maskeniz varsa salgın için yeterli koruyucu önlemi sağlamaktadır. Maske yoksa bu mesafeyi biraz daha uzatmak gerecektir. Sosyal mesafemizi 2 metreye, 3 metreye kadar çıkarabiliriz. Buna dikkat etmekte fayda olacaktır. Kış aylarında virüsün taşınması daha kolay olabilir"

Klima Koronavirüs yayar iddiası doğru mu?

Ayrıca kapalı ortamların da büyük risk teşkil ettiğini hatırlatan Tekin, kalabalık ortamlarda klimanın çalışmasıyla birlikte virüsün yayılımı arttığını ve bu yüzden de kesinlikle toplu alanlarda kapalı ortamlarda klima kullanılmasını önermediklerini dile getirdi.

"Bu süreçte kalorifer ya da elektrikli ısıtıcıları daha çok tavsiye ediyoruz. Kışın ekstra mevsimsel hastalıklar da olacak. Bu klimalı ortamdaki havayı dağıttığı için maalesef risk faktörü oluşturacak. O yüzden kapalı ortamlarda klima kullanılmasını önermiyoruz."