Trump'ın Koronavirüsten Ölmesini İsteyen Tweetler Kaldırılacak

Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Trump Koronavirüse yakalandığını açıkladıktan sonra, binlerce Trump'ın Koronavirüsten ölmesini isteyen tweet paylaşıldı. Twitter da bunun üzerine bazı düzenlemeler yapmak zorunda kaldı.

Twitter tarafından yayınlanan bildiriye göre, herhangi birine karşı ölüm, ciddi bedensel zarar veya ölümcül hastalık dileyen veya ümit eden tweet'ler yayından kaldırılacak. Hatta bazı hesaplar askıya alınacekken, bazı kullanıcıların ise paylaşım yapması kısıtlanacak.

tweets that wish or hope for death, serious bodily harm or fatal disease against *anyone* are not allowed and will need to be removed. this does not automatically mean suspension. https://t.co/lQ8wWGL2y0 https://t.co/P2vGfUeUQf