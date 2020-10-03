Trump'ın Koronavirüsten Ölmesini İsteyen Tweetler Kaldırılacak

Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Trump Koronavirüse yakalandığını açıkladıktan sonra, binlerce Trump'ın Koronavirüsten ölmesini isteyen tweet paylaşıldı. Twitter da bunun üzerine bazı düzenlemeler yapmak zorunda kaldı.

Twitter tarafından yayınlanan bildiriye göre, herhangi birine karşı ölüm, ciddi bedensel zarar veya ölümcül hastalık dileyen veya ümit eden tweet'ler yayından kaldırılacak. Hatta bazı hesaplar askıya alınacekken, bazı kullanıcıların ise paylaşım yapması kısıtlanacak.

tweets that wish or hope for death, serious bodily harm or fatal disease against *anyone* are not allowed and will need to be removed. this does not automatically mean suspension. https://t.co/lQ8wWGL2y0 https://t.co/P2vGfUeUQf — Twitter Comms (@TwitterComms) October 2, 2020

Trump'ın Koronavirüsten ölmesini isteyen tweet paylaşırsanız ne olur?

Twitter, Vice'a yaptığı açıklamada kullanıcıların Trump'ın ölümünü açıkça umut edemeyeceklerini ve bunun platformdan kaldırılması gerektiğini söyledi. Taciz edici davranışla ilgili politika Nisan ayından beri Twitter'da yer alıyor, ancak ancak özellikle Trump Koronavirüse yakalandıktan sonra dikkat çekmeye başladı.

Twitter'ın bu tutumuna karşı birçok Twitter kullanıcısı, her gün birçok insanın ölüm tehditleri aldığını hatırlatarak, bu politikanın ikiyüzlülük taşıdığını düşünüyor. Kullanıcılara göre Twitter'ın bu hareketi, büyük teknoloji şirketlerinin her zaman güçlüleri destekleyeceğini göstermek için yeterli.

Facebook'ta Trump'ın ölmesini istemek serbest

Facebook politikalarında ise bu durum biraz daha farklı işliyor. Facebook'un topluluk standartları sayfası "Kamuya mal olmuş kişiler ile özel şahıslar arasında ayrım yapıyoruz, çünkü haberlerde yer alan veya geniş bir izleyici kitlesi olan kişilerin eleştirel yorumlarını içeren tartışmalarına izin vermek istiyoruz" diyor.

ABD Başkanı Trump Koronavirüsten ölür mü?

Trump, COVID-19 teşhisi konulduktan sonra Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne uçtu. Beyaz Saray doktorlarının açıklamalarına göre Koronavirüs belirtileri (öksürme, tıkanıklık ve ateş) ABD Başkanı'nda görülüyor.