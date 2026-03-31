120Hz Ekranlı Çok Ucuz Android Telefon Tanıtıldı! 50 MP Kamerası Var
Lava Bold N2 Pro'nun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, bütçe dostu Android telefonda hangi donanım bulunuyor? İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Unisoc T7250 işlemcisine sahip olan Lava Bold N2 Pro için 85 dolar (3.780 TL) fiyat etiketi belirlendi.
- Telefonda 6,75 inç ekran boyutu, LCD ekran, 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 8 megapiksel ön kamera ve 50 megapiksel arka kamera bulnuuyor.
- Bold N2 Pro'da 5000 mAh batarya kapasitesi, 18W hızlı şarj, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı yer alıyor.
Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Lava, Bold N2 Pro'yu tanıttı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan cihazda Unisoc tarafından geliştirilen bir işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca 90Hz yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip.
Lava Bold N2 Pro'nun Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 6,75 inç
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ön Kamera: 8 MP
- Ana Kamera: 50 MP
- İşlemci: Unisoc T7250
- GPU: Mali-G57 MP1
- RAM: 4 GB LPDDR4X
- Depolama: 128 GB
- Batarya: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 18W
- İşletim Sistemi: Android 15
- Parmak İzi Sensörü: Var.
- Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP54
- Ağırlık: 201 gram
Lava Bold N2 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?
Lava'nın yeni telefonu, 6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Serinin bir önceki modeli olan Lava Bold N1 Pro'da ise 6,67 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ve 120Hz yenileme hızı mevcut.
Lava Bold N2 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?
Telefonda 12 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T7250 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci her ne kadar çok güçlü olmasa da sosyal medya uygulamalarını kullanma ve internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor.
Unisoc T7250 işlemcisinde 1.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.6 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Bold N1 Pro'da ise Unisoc T606 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemcide 1.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.6 GHz hızında çalışan altı çekirdeğin yer aldığını belirtelim. Unisoc T606'nın da söz konusu oyunları çalıştırabildiğini belirtelim.
Lava Bold N2 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?
Bold N2 Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alıyor. Diğer arka kameraların çözünürlüğü henüz belli değil. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Serinin bir önceki modeli olan Bold N1 Pro'da da aynı çözünürlüğe sahip kameralar tercih edilmişti. Telefon ayrıca 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor.
Lava Bold N2 Pro'nun Bataryası Kaç mAh?
Lava'nın yeni telefonunda 5000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Cihaz ayrıca 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bold N1 Pro'da ise 5000 mAh batarya kapasitesi ve 10W kablolu şarj desteği yer alıyor. İki telefonu karşılaştırmak gerekirse şarj hızı tarafında ufak bir artışın gerçekleştiğini söylemek mümkün.
Lava Bold N2 Pro Türkiye'de Satılacak mı?
Lava Bold N2 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda LAva'nın akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Bold N2 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük.
Lava Bold N2 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?
Android 15 işletim sistemine sahip olan Bold N2 Pro için 85 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu, güncel kur ile birlikte 3 bin 780 TL'ye denk geliyor. Telefon eğer Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 6 bin TL civarı olabilir. Telefonun Türkiye fiyatına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.
Editörün Yorumu
Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Bold N2 Pro'nun internette gezinmek, sosyal medya kullanmak ve Subway Surfers gibi basit oyunlar için yeterli bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Telefonun 120Hz yenileme hızına sahip olmasının önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bu sayede akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada 18W şarj hızının 5000 mAh batarya kapasitesi için çok düşük olduğunu düşünüyorum.