16 GB RAM'li Telefona Yeni Renk Seçeneği Geldi! 120W Hızlı Şarja Sahip

RedMagic 11 Air, geçtiğimiz aylarda iki farklı renk seçeneğiyle birlikte satışa sunulmuştu. Oyun telefonu için için yeni bir renk seçeneği duyuruldu. Trace olarak isimlendirilen yeni renk, telefonun çok daha şık bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Cihaz tasarımın yanı sıra güçlü donanımıyla da dikkatleri üzerinde topluyor.

RedMagic 11 Air'e Hangi Renk Seçeneği Eklendi?

En iyi oyuncu telefonları arasında yer alan RedMagic 11 Air'e Trace isimli yeni renk seçeneği eklendi. Trace'te gri ve turuncu renk tonları bulunuyor. Şimdiye kadar sunulan renkler arasında gri ve siyah yer alıyordu. Son eklenen Trace ile beraber toplam renk seçeneği üç adet oldu.

RedMagic 11 Air Türkiye'de Satılacak mı?

RedMagic 11 Air'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına resmî açıklama yapılmadı. RedMagic 11 Pro şu anda Türkiye'de satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda RedMagic 11 Air'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

RedMagic 11 Air'in Yeni Renk Seçeneğinin Fiyatı Ne Kadar?

Trace seçeneğinde yalnızca 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı seçeneği bulunuyor. Şu anda ön sipariş sürecinde olan bu seçenek, 599 dolar fiyata sahip. Bu da güncel kur ile birlikte 26 bin 640 TL'ye denk geliyor. Eğer telefon Türkiye'da satışa sunulursa vergili fiyatı 54 bin TL civarında olabilir. Telefonun Türkiye fiyatına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

RedMagic 11 Air'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.85 inç

6.85 inç Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2688 piksel

1216 x 2688 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 1800 nit

1800 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 120W

RedMagic 11 Air'in İşlemcisi Nasıl?

Telefonda Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite bulunuyor. Bu güçlü işlemci Call of Duty Mobile, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG Mobile'ı ortalama 120 FPS'te, CarX Street'i 60 FPS'te, Wuthering Waves'i ortalama 100 FPS'te çalıştırabiliyor.

İşlemcide 4.32 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.53 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut. Snapdragon 8 Elite daha önce Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, OnePlus 13, Honor Magic 7 Pro ve Samsung Galaxy S25 Ultra dahil olmak üzere pek çok cihazda kullanılmıştı. Serinin bir önceki modeli olan RedMagic 10 Air'de ise Snapdragon 8 Gen 3 bulunuyor. Bu işlemcinin de söz konusu oyunları çalıştırabildiğini belirtelim.

RedMagic 11 Air'in Ekran Özellikleri Neler?

RedMagic 11 Air, 6,85 ekran büyüklüğüne sahip. Telefon, AMOLED ekran üzerinde 1216 x 2688 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1800 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek parlaklık sayesinde güneş ışığı altında bile ekran rahatça görülebiliyor. Yüksek yenileme hızı ise telefonun akıcı bir ekran deneyimi sunmasını sağlıyor.

Telefon ayrıca Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, ekranın darbelere ve çizilmelere karşı daha dayanıklı olmasına yardım ediyor. RedMagic 10 Air'de 6,8 inç ekran boyutu, 1116 x 2480 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1600 nit parlaklığın yer aldığını belirtelim.

RedMagic 11 Air'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megpaiskel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde ekran altı kamera mevcut. Arka kameralar 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde, ön kamera ise 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse RedMagic 10 Air'de 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ekran altı kamera bulunuyor. Bu telefonda da 8K video kaydı desteği mevcut.

Editörün Yorumu

Trace renk seçeneği sayesinde telefonun çok daha etkileyici bir görünüme kavuştuğunu düşünüyorum. Telefon yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda donanımıyla da öne çıkıyor. Güçlü işlemci sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunları bile kasma, donam veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabiliyor.

Bence telefonda işlemcinin yanı sıra batarya ve şarj hızı da oldukça önemli. RedMagic 11 Air, 7000 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor. Bu arada cihaz 120W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasıın sağlayarak zamandan tasarruf ettiriyor. Sonuç olarak telefonun birçok bakımdan oldukça iddialı olduğunu söyleyebilirim.