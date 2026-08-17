Lenovo'dan 24 GB RAM'li Tablet Geliyor! 165Hz OLED Ekranı Var

Lenovo yeni bir Android tablet üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Legion Y700 Infinite'in tasarımı ve özellikleri açıklığa kavuştu. Çok şık bir görünüme sahip olan cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Tablet ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Lenovo Legion Y700 Infinite'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görsellere göre Lenovo Legion Y700 Infinite'in arka yüzeyinde bir adet kamera yer alacak. Kameranın altında ise bir adet LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde Lenovo markası da yer alacak. Görselde tabletin koyu mavi renk seçeneği mevcut. Tabletin diğer renk seçenekleri ise henüz belli değil.

Lenovo Legion Y700 Infinite'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 8,4 inç

8,4 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.600 x 2.560 piksel

1.600 x 2.560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 24 GB

12 GB / 24 GB Depolama: 256 GB / 1 TB

256 GB / 1 TB Batarya: 7.470 mAh

7.470 mAh Hızlı Şarj: 68W

68W Arka Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

Lenovo Legion Y700 Infinite'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre Lenovo Legion Y700 Infinite'in ekranı 8,4 inç büyüklüğünde olacak. Tablet, OLED ekran üzerinde 1.600 x 2.560 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin sosyal medya uygulamalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 165Hz, akıcı bir ekran deneyimi için fazlasıyla yeterlidir.

OLED siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme problemi olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu arada Lenovo Legion Y700 2026'da 8,8 inç ekran boyutu, IPS LCD ekran, 1.904 x 3.040 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık mevcut.

Lenovo Legion Y700 Infinite'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Tablet gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip aksiyon RPG oyunları Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS, son yılların en popüler MOBA oyunlarından biri olan Mobile Legends: Bang Bang'i ve battle royale türündeki PUBG Mobile'ı ise ortalama 120 FPS'te çalıştırıyor.

Amiral gemisi sınıfındaki işlemcinin performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablette en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma sorunu olmadan oynanabilecektir. İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci daha önce Lenovo Legion Y700 2026, Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti.

Lenovo Legion Y700 Infinite'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Lenovo'nun yeni tableti 7.470 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite sayesinde tablet uzun pil ömrü sunacak. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Tablet ayrıca 68W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu arada Lenovo Legion Y700 2026'da 9.000 mAh batarya kapasitesi ve 68W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Lenovo Legion Y700 Infinite'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Tabletin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Legion Y700 2026'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Lenovo Legion Y700 Infinite Ne Zaman Tanıtılacak?

Lenovo Legion Y700 Infinite'in 25 Ağustos 2026 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Legion Y700 2026, Mart ayında tanıtılmıştı.

Lenovo Legion Y700 Infinite Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo Legion Y700 Infinite'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Lenovo Yoga Tab ve Lenovo Idea Tab dahil olmak üzere pek çok mobil cihaz satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Lenovo Legion Y700 Infinite'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Lenovo Legion Y700 Infinite'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Lenovo Legion Y700 2026 için 4 bin 299 yuan (30 bin 560 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet 4 bin 450 yuan (31 bin 632 TL) civarında bir fiyat ile satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Lenovo Legion Y700 Infinite'in yenileme hızından ekran teknolojisine kadar birçok yönden oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı, önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu arada OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebillirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak götermesi ve çok canlı renklere sahip olması.