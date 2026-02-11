144Hz Ekranlı Tablet Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Lenovo yeni bir tablet üzerinde çalışıyor. Xiaoxin Pro GT13 olarak isimlendirilen tabletin ekran özellikleri belli oldu. Ayırca tabletin görüntüleri paylaşıldı. Bununla birlikte tabletin hem tasarımı hem de renk seçenekleri açıklığa kavuştu. Tablet, şık görünümün yanı sıra yüksek yenileme hızıyla da öne çıkacak.

Xiaoxin Pro GT13'ün Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Paylaşılan bilgilere göre Xiaoxin Pro GT13'ün ekranı 13 inç büyüklüğünde olacak. Lenovo'nun yeni tablet modeli, 2190 x 3504 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 800 nit maksimum parlaklık ve 319 PPI piksel yoğunluğu sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek.

12 bit renk derinliğine sahip olan cihaz Dolby Vision teknolojisini destekleyecek. PureSight Pro sertifikasıyla birlikte gelecek tablet, yüzde 99 DCI-P3 renk gamını kapsayacak. Bu geniş aralık, renklerin hem çok daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyacak. Pro GT13 ayırca 16:10 en boy oranına sahip olacak.

Xiaoxin Pro GT13'ün Tasarımı Nasıl Olacak?

Görüntülere göre Xiaoxin Pro GT13'ün tasarımı, Xiaoxin Pad Pro GT'ye çok benzeyecek. Tabletin arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde kamera ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde Lenovo logosu da bulunacak. tabletin yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak.

Xiaoxin Pro GT13'te Hangi İşlemci Bulunacak?

Xiaoxin Pro GT13'ün Snadpragon 8 Elite veya Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite, iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Gen 5, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çok güçlü olan bu iki işlemci sayesinde mobil cihazlarda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

Xiaoxin Pro GT13 Ne Zaman Tanıtılacak?

Gümüş ve pembe olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek Xiaoxin Pro GT13'ün 2026 yılının ilk yarısında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Xiaoxin modelleri Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla yeni tabletin de Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.