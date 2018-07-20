LG G7 ThinQ Türkiye’de Satışa Çıktı

LG’nin ThinQ yaklaşımını benimseyen ilk G serisi akıllı telefonu LG G7 ThinQ'in Türkiye’deki satışları başladı. LG’nin yeni amiral gemisi, güçlü donanımı, üstün teknolojili süper parlak ekranı, Boombox hoparlörü, yapay zeka destekli akıllı kameraları ve istendiği zaman ekranın içine gizlenebilen çentikli tasarımıyla oldukça iddialı.

LG G7 ThinQ, 6.1-inç boyutunda 3120 x 1440 piksel QHD+ çözünürlük sunan bir LCD ekran ile geliyor. Telefonun merkezinde ise Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti yer alıyor. Cihazda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunuluyor. Depolama alanı istenirse MicroSD kart desteği ile genişletilebiliyor. Telefon enerjisini ise 3000 mAh kapasiteli bir pilden alıyor.

Telefonun arka tarafında çift lensten oluşan 16 megapiksellik bir kamera sistemi bulunuyor. Bu lenslerden biri, süper geniş görüş açısı elde edilmesini sağlıyor. 8 megapiksellik bir ön kameraya sahip olan cihazda, kameraların tamamı LG’nin yapay zeka teknolojisiyle donatılmış durumda. LG’nin açıklamasına göre, kameralar yapay zeka sayesinde nesneleri tanıyarak, otomatik kontrast, doygunluk ve renk ayarlarıyla görüntüyü optimize ediyor. Düşük ışıklı ortamlarda ise kullanıcılar parlak modu aktif hale getirerek iyi bir çekim yapabiliyor. LG G7 ThinQ’nun G6’ya kıyasla dört kat daha parlak fotoğraf ve videolar kaydedebildiği belirtiliyor. LG, bu kamera özelliklerinin bir benzerini daha önce V30 serisinde de sunmuştu.

LG, yeni amiral gemisinde standart kulaklık jakından vazgeçmiyor. Cihazda 32-bit Quad-DAC ses desteği sunan şirket, Quad-DAC desteği ile birlikte kablolu kulaklıklar için daha temiz bir ses elde edildiğini belirtiyor. Bu durum, LG’nin standart kulaklık jakında ısrarcı olmasının en önemli sebeplerinden birisi olarak gösteriliyor. LG kulaklık jakı sayesinde telefonunda, DTS:X sanal surround ses teknolojisini de kullanıcılarına sunabiliyor. LG G7 ThinQ, bu teknolojiye sahip ilk akıllı telefon olmasıyla fark yaratıyor. Telefonun yeni Boombox hoparlörleri ise seleflerine kıyasla %39 daha yüksek bir ses çıkışı sağlıyor.

Suya ve toza dayanıklılığıyla IP68 sertifikasına sahip olan LG G7 ThinQ, ekranının üst kısmındaki çentiği ve Google Asistan tuşuyla da dikkat çekiyor. Üstelik kullanıcılar istedikleri zaman çentiği ekranın içine gizleyebiliyor. Google Asistan tuşunun ise farklı şekilde programlanması mümkün olmuyor.

LG G7 ThinQ şu anda teknoloji mağazalarında 4899 TL’lik satış fiyatıyla raflardaki yerini almış durumda.