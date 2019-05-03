Life is Strange 2'nin Üçüncü Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Sean ve Daniel Diaz kardeşlerin Life is Strange 2 oyunundaki maceraları bu ay içerisinde yayınlanacak olan yeni bölümle devam edecek. Geliştirici Dontnod Entertainment stüdyosu tarafından yapılan açıklama ile adı Wastelands olan üçüncü bölümün 9 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanacağını öğrenmiştik. Yeni bölümün bizlerle buluşması öncesinde çıkış fragmanı yayınlandı.

Seattle şehrinde sakin bir yaşam süren Sean ve Daniel Diaz kardeşlerin hayatları, babaları Esteban Diaz ile ilgili olarak yaşanan bir olay ve akabinde gerçekleşenler ile bir anda altüst olur. Ağabey Sean ise çareyi babalarının Puerto Lobos (Meksika) kasabasındaki evlerine gitmek için yola çıkmakta bulur ve bu sayede oldukça uzun bir yolculuk da başlamış olur.

Life is Strange 2 oyununun üçüncü bölümü, ikinci bölümün birkaç ay sonrasındaki bir zamanda geçiyor. Cassidy ve Finn ile bir araya gelecek olan Sean ve Daniel, serserilerden ve firarilerden oluşan topluluk ile arkadaş olmaları neticesinde hiç de alışık olmadıkları bir yaşam biçimini yakından tecrübe etmek durumunda kalıyorlar. Yolculuklarına devam edebilmelerine yetecek kadar para toplamak için kaçak bir çiftlikte çalışmak durumunda kalan kardeşleri, aralarındaki bağın ne denli kuvvetli olduğunu sınayacak bir başka test daha bekliyor olacak.

Wastelands adı altında yayınlanacak olan üçüncü bölümün fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.